إسرائيل تحشد دعما عالميا لتحرير امرأة يعتقد أنها مخطوفة في العراق

(أ ب)

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة تعمل مع الحلفاء في جهد متجدد لتحرير باحثة إسرائيلية- روسية يعتقد أنه تم خطفها في العراق قبل حوالي عامين.

وذكر المسؤول اليوم الخميس، أنه تم طرح المسألة في اجتماع للمبعوثين الخاصين بشؤون الرهائن في القدس الأسبوع الجاري.

وقال إن المبعوثين التقوا بأسرة إليزابيث تسوركوف وإن إسرائيل طلبت من المبعوثين، وهم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وكندا، أن تضغط سفاراتهم في بغداد على الحكومة العراقية وتبحث عن طريقة لبدء المفاوضات. وأشار إلى أنه يأمل في أن تساعد الدول الأخرى فى هذا الصدد.

ويشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل.

وأضاف المسؤول، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: "إننا نعتمد على حلفائنا. وآمل في أن تقترح دول أخرى مساعدتنا لتحرير إليزابيث. وهناك العديد من الدول التي لديها سفارات واتصالات مع الحكومة العراقية".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن خطف الباحثة، لكن إسرائيل تعتقد أن كتائب حزب الله تحتجزها.