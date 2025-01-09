كيف علّقت إسرائيل وأمريكا وإيران والسعودية على فوز جوزيف عون؟

وكالات

توالت رسائل التهنئة من حول العالم، للرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، بعدما استقر 99 نائبا من بين 128 في البرلمان على انتخابه رئيسا للجمهورية، في جلسة جدلية اليوم الخميس.

لكن بعض تلك البيانات تحمل خصوصية كبيرة، نظرا للأوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة عموما، ومدى فاعلية تلك الأطراف فيها، والتي جاء في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

إسرائيل و"حسن الجوار"

على الرغم من الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، واغتيال قيادات حزب الله الموالي لإيران، لم تتأخر إسرائيل عن مباركة انتخاب رئيس جديد في لبنان.

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بانتخاب رئيس للبنان، معربا عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تحقيق الاستقرار هناك.

I congratulate Lebanon upon the election of a new President, following a lengthy political crisis. I hope that this choice will contribute towards stability, a better future for Lebanon and its people and to good neighborly relations. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) January 9, 2025

وقال ساعر في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "أهنئ لبنان على انتخابه رئيسا جديدا في أعقاب أزمة سياسية مطولة، وآمل أن يسهم هذا الخيار في تحقيق الاستقرار ومستقبل أفضل للبنان وشعبه وفي علاقات حسن الجوار".

كذلك، هنّأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "لبنان على انتخاب رئيس للبلاد بعد أزمة سياسية متواصلة"، كما أعرب عن أمله في أن تسهم الخطوة في تحقيق الاستقرار للبنان وشعبه.

إيران

في وقت تلقي فيه شريحة كبيرة من اللبنانيين باللائمة على إيران وحزب الله الموالي لها، فيما سببه العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، سارعت طهران لتهنئة الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون.

لكن التهنئة الإيرانية جاءت عبر سفارتها في لبنان، إذ قالت في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس" " نبارك للبنان الشقيق انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في ظل أجواء توافقية جامعة".

نبارك للبنان الشقيق إنتخاب العماد #جوزف_عون رئيساً للجمهورية في ظل أجواء توافقية جامعة. نتمنى لفخامته النجاح والتوفيق في مهمته، ونتطلع إلى العمل سوياً لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعزز… — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) January 9, 2025

وأعربت السفارة الإيرانية عن تمنياتها "للرئيس اللبناني الجديد بالنجاح والتوفيق في مهمته، ونتطلع إلى العمل سوياً لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

أمريكا

وسارع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس كوكستين، إلى التعبير عن سعادته بانتخاب رئيس للبنان الذي بقي لأكثر من عامين يفتقر إلى ذلك المنصب، إذ قال إن: "انتخاب الرئيس يوم عظيم للبنان، وخطوة نحو السلام والأمن والاستقرار".

بدورها، عبّرت السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، في تصريحات لوكالة "رويترز" البريطانية، عن سعادتها البالغة لانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيسا للبلاد، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل بارقة أمل للبلاد.

السعودية

لم تتأخر المملكة العربية السعودية كذلك في تهنئة عون، إذ بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وأداء اليمين الدستورية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان: "خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية".

وأفضت نتائج فرز الأصوات، إلى إعلان مجلس النواب، قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليملأ الفراغ الرئاسي الممتد منذ أكثر من عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، إذ أخفق البرلمان خلال 12 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.

وفور أدائه اليمين الدستورية، تعهد الرئيس اللبناني الـ14 جوزيف عون، بممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية كاملة، مشددا على أن العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن.

‏وأكد الرئيس اللبناني الجديد، أنه سيحترم فصل السلطات، متعهدا بإشراك رئيس الحكومة في إدارة البلاد.