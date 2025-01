كيف علّقت إسرائيل وأمريكا وإيران والسعودية على فوز جوزيف عون؟

وكالات

توالت رسائل التهنئة من حول العالم، للرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، بعدما استقر 99 نائبا من بين 128 في البرلمان على انتخابه رئيسا للجمهورية، في جلسة جدلية اليوم الخميس.

لكن بعض تلك البيانات تحمل خصوصية كبيرة، نظرا للأوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة عموما، ومدى فاعلية تلك الأطراف فيها، والتي جاء في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

على الرغم من الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، واغتيال قيادات حزب الله الموالي لإيران، لم تتأخر إسرائيل عن مباركة انتخاب رئيس جديد في لبنان.

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بانتخاب رئيس للبنان، معربا عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تحقيق الاستقرار هناك.

I congratulate Lebanon upon the election of a new President, following a lengthy political crisis. I hope that this choice will contribute towards stability, a better future for Lebanon and its people and to good neighborly relations.