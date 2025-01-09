جنود إسرائيليون يحتجزون صحفيًا فرنسيًا ويعتدون عليه في سوريا

بيروت - (أ ب)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح صحفي فرنسي يوم الأربعاء، بعد احتجازه لفترة وجيزة في جنوب سوريا.

وكان الصحفي سيلفان ميركادييه، الذي يعمل مع مجلة "ماريان" الفرنسية، بصدد توثيق النشاطات العسكرية الإسرائيلية عندما تم توقيفه هو ومساعده، وفقا لما أوردته المجلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني، إن الصحفي اقترب "بشكل كبير" من الجنود عدة مرات، وكرر الأمر يوم الأربعاء، وأضاف أن الجنود قاموا "باحتجازه لفترة قصيرة ثم أطلقوا سراحه بعد التأكد من أنه لا يمثل تهديدا".

وصرح ميركادييه بأن الجنود الإسرائيليين قاموا بضربه وهو مستلق على الأرض، كما ضربوا زميله محمد الفياض بمؤخرة بندقية على مؤخرة رأسه.