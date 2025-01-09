استشهاد 51 فلسطينيًا بهجمات إسرائيلية على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة/تل أبيب - (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء، باستشهاد ما لا يقل عن 51 شخصا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن 78 شخصا أصيبوا خلال اليوم الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قتلوا خلال معارك في شمال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية، قتل الجنود الثلاثة في الحادث نفسه، إلا أن الجيش لم يقدم تفاصيل إضافية في البداية.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس على إسرائيل.

وأصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن نتيجة القتال، حيث استشهد أكثر من 45 ألفا و900 شخص، وفقا للتقديرات الفلسطينية.