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هاريس تؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والتعاون الوثيق مع ألمانيا

10:22 ص الخميس 09 يناير 2025

كامالا هاريس

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واشنطن- (أ ش أ)

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه حلف الناتو والتعاون الوثيق مع ألمانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته هاريس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أعربت خلاله عن شكرها لشراكته مع إدارة بايدن-هاريس.

ولفتت نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الخميس، إلى الأهمية الحيوية للتحالف بين الولايات المتحدة وألمانيا في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، ودعم المبادئ الديمقراطية في أنحاء العالم.

وأثنت هاريس على قيادة شولتز في دعم أوكرانيا عقب التدخل العسكري الروسي، مشيرة إلى زيارتها المرتقبة إلى قاعدة "سبانجداهليم" الجوية، مُشيدة باستضافة ألمانيا للقوات الأمريكية ودورها كحليف قوي في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

هذا المحتوى من

Asha
كامالا هاريس واشنطن ألمانيا الناتو
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