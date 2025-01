محاولة اقتحام قصر الرئاسة في تشاد بسيارة مفخخة (تفاصيل)

وكالات

أعلنت تشاد، ليل الأربعاء، أنها تتصدى لـ"محاولة إرهابية" لاقتحام القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا بسيارة مفخخة، نفذتها مجموعة تابعة لجماعة "بوكو حرام".

وأكدت الحكومة التشادية أن "الوضع تحت السيطرة"، بعد "محاولة لزعزعة الاستقرار".

ووفق مصادر أمنية عدة، شن مسلحون هجوما داخل القصر الرئاسي، لكن حرس الرئاسة تمكنوا من السيطرة عليهم.

ومساء الأربعاء، سمع صوت إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي وسط نجامينا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

#Tchad🇹🇩 - Government spokesperson Abderaman Koulamallah went live on his Facebook page 20 minutes ago from the Presidential Palace. He said everything would be calm now and under control. Another video circulating shows alleged attackers, some killed and some arrested. #Chad pic.twitter.com/tMycKBN22k