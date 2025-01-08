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أحمد الشرع يستعد لزيارة تركيا

04:42 م الأربعاء 08 يناير 2025

تركيا

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وكالات


أفادت وسائل إعلام تركية، بأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ"الجولاني"، يستعد لزيارة تركيا قريبًا.


وفي ديسمبر الماضي، استقبل الشرع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، في خطوة دبلوماسية هامة تعكس تطورات في العلاقات بين أنقرة ودمشق.


وحضر اللقاء أيضًا نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والقائم بأعمال سفارة أنقرة في دمشق برهان كور أوجلو، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني.


وذكر أوجلو، في تصريحات صحفية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لزيارة دمشق قريبًا، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها فيدان، لمناقشة الوضع الجديد في سوريا.






تركيا أحمد الشرع وزير الخارجية التركي
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