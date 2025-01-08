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الأونروا: لن نوقف عملياتنا عندما يدخل قانون الحظر حيز التنفيذ

01:54 م الأربعاء 08 يناير 2025

الأونروا ارشيفية

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وكالات


نقل موقع "أكسيوس" عن مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قولها، إن الوكالة لن توقف عملياتها بنهاية الشهر الجاري عندما يدخل قانون الحظر حيز التنفيذ.


وأضافت أن الأونروا تخطط للبقاء في قطاع غزة والعمل لأطول فترة ممكنة إلى أن تفقد القدرة على ذلك، مؤكدة أن الأمر سيكون كارثيًا إذا تم حظر الوكالة مع عدم وجود جهة بديلة تعوض نشاطها.


وفي أكتوبر الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر الأونروا عن العمل في فلسطين، على الرغم من اعتراض الأمم المتحدة.


الأونروا قانون الحظر قطاع غزة
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