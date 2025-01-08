حرائق كاليفورنيا تصل منزل كاميلا هاريس.. وتحذيرات من وضع أسوأ (فيديو وصور)

(مصراوي)

أجبرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وذلك بعد انتشار الحرائق بسرعة كبيرة، ووصلت الحرائق إلى مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس.

ووفقًا لما ذكرته شبكة شبكة "إن بي سي" الأمريكية فإن مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يقع أيضًا ضمن المناطق المهددة بالخطر.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

وأصدرت السلطات في الحي الساحلي بين سانتا مونيكا وماليبو، أوامر عاجلة بالإخلاء، تخلى العديد من السكان عن سياراتهم، ومع تباطؤ عمليات الإخلاء بسبب الازدحام المروري وتصاعد اللهب على طول الطريق السريع، لجأ البعض إلى الشاطئ كملاذ أخير.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن النيران تلتهم ما يعادل خمسة ملاعب كرة قدم في كل دقيقة، مدفوعة برياح قوية، لتغطي أكثر من 2900 فدان حتى الآن.

وأعلنت مدينة لوس أنجلوس حالة الطوارئ وسط مخاوف من تفاقم الأزمة، حيث وصف المسؤولون الوضع بأنه قد يزداد سوءًا بسبب الرياح "العاصفية" التي تزيد من صعوبة جهود مكافحة الحرائق.

في الوقت نفسه، تضاعفت مساحة حريق منفصل في مقاطعة لوس أنجلوس إلى 400 فدان، بينما أجبر حريق آخر في منطقة إيتون ببلدة ألتادينا على إخلاء دار للمسنين في باسادينا.

وذكر موظفون الدار أنهم نجحوا في إجلاء جميع النزلاء قبل أن تقترب النيران إلى مسافة مبنى واحد فقط.

I live in Los Angeles



This is the view from my office as the Palisades Fire starts to move East towards Brentwood



The fiber internet at my house went out, but we have Starlink so my wife is still online



It’s a life saving product pic.twitter.com/LBXTKAM66B — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) January 8, 2025

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل ومبنى في المقاطعة، بينما وصلت النيران إلى أحياء يعيش فيها نجوم هوليوود مثل جينيفر أنيستون وبرادلي كوبر وتوم هانكس.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ وأمر بالإجلاء الإلزامي لنحو 75 ألف شخص.