حرائق كاليفورنيا تصل منزل كاميلا هاريس.. وتحذيرات من وضع أسوأ (فيديو وصور)

(مصراوي)

أجبرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وذلك بعد انتشار الحرائق بسرعة كبيرة، ووصلت الحرائق إلى مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس.

ووفقًا لما ذكرته شبكة شبكة "إن بي سي" الأمريكية فإن مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يقع أيضًا ضمن المناطق المهددة بالخطر.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl