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حرائق كاليفورنيا تصل منزل كاميلا هاريس.. وتحذيرات من وضع أسوأ (فيديو وصور)

12:07 م الأربعاء 08 يناير 2025

حرائق الغابات

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(مصراوي)

أجبرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وذلك بعد انتشار الحرائق بسرعة كبيرة، ووصلت الحرائق إلى مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس.

ووفقًا لما ذكرته شبكة شبكة "إن بي سي" الأمريكية فإن مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، يقع أيضًا ضمن المناطق المهددة بالخطر.

وأصدرت السلطات في الحي الساحلي بين سانتا مونيكا وماليبو، أوامر عاجلة بالإخلاء، تخلى العديد من السكان عن سياراتهم، ومع تباطؤ عمليات الإخلاء بسبب الازدحام المروري وتصاعد اللهب على طول الطريق السريع، لجأ البعض إلى الشاطئ كملاذ أخير.

صورة 1_1وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن النيران تلتهم ما يعادل خمسة ملاعب كرة قدم في كل دقيقة، مدفوعة برياح قوية، لتغطي أكثر من 2900 فدان حتى الآن.

وأعلنت مدينة لوس أنجلوس حالة الطوارئ وسط مخاوف من تفاقم الأزمة، حيث وصف المسؤولون الوضع بأنه قد يزداد سوءًا بسبب الرياح "العاصفية" التي تزيد من صعوبة جهود مكافحة الحرائق.

صورة 2_2في الوقت نفسه، تضاعفت مساحة حريق منفصل في مقاطعة لوس أنجلوس إلى 400 فدان، بينما أجبر حريق آخر في منطقة إيتون ببلدة ألتادينا على إخلاء دار للمسنين في باسادينا.

وذكر موظفون الدار أنهم نجحوا في إجلاء جميع النزلاء قبل أن تقترب النيران إلى مسافة مبنى واحد فقط.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل ومبنى في المقاطعة، بينما وصلت النيران إلى أحياء يعيش فيها نجوم هوليوود مثل جينيفر أنيستون وبرادلي كوبر وتوم هانكس.

صورة-3_3وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ وأمر بالإجلاء الإلزامي لنحو 75 ألف شخص.

حرائق الغابات حرائق كاليفورنيا كاميلا هاريس
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