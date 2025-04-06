9 شهداء و25 مصابا في قصف إسرائيلي على خان يونس



وكالات

استهدف قصف إسرائيلي منزلا وخيمة للنازحين، غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين.

وتم نقل الضحايا والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس إلى مجمع ناصر الطبي.

وهزت سلسلة من الانفجارات مدينة خان يونس، إذ أن جيش الاحتلال قام بنسف عدد من المنازل في شمال مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

ودوى صوت انفجار كبير خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وهز أرجاء مدينة خان يونس، لكن هذا الانفجار ناتج عن عمليات نسف عنيفة جدا تنفذها قوات الاحتلال في المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، وعلى ما يبدو أن عمليات النسف هذه تقع في منطقتي عريبة وميراج.

ودوت في هذه المناطق أصوات الانفجارات فيها 8 مرات، وفي هذه الآونة تقوم مدفعية الاحتلال بعمليات قصف على المناطق الجنوبية من خان يونس والشمالية من مدينة رفح.

في السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية محيط منطقة المصلبة، جنوب حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة السلاخي، جنوب حي الزيتون، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.