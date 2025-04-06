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إيران: نحن من أقوى الجيوش في العالم ولن نسمح للعدو أن يرتكب أي شر

02:54 ص الأحد 06 أبريل 2025

الجيش الايراني

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وكالات

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العمید کیومرث حیدري: "نحن من أقوى الجيوش في العالم ولن نسمح للعدو بأن يرتكب أي شر".

وأضاف: "جاهزيتنا أصبحت اليوم في أعلى مستوى، حيث يمكننا إرساء الأمن المستدام في بلدنا، وذلك على عكس القوات المسلحة في الدول المحيطة بنا"، وفق ما نقلته روسيا اليوم.

وتابع: "ليس لدينا أي اعتماد على الأجانب في قطاع الصناعات الدفاعية"، مؤكدا أنهم متمسكون بنظام ولایة الفقيه ولن يسمحوا للعدو أبدا بارتكاب أي شر ضد البلاد.

في جانب من تصريحاته، لفت قائد القوات البرية للجيش إلى أن إيران لديها خطة ثلاثية لإغلاق والسيطرة على حدودها، وأن هناك تقدما جيدا تحقق في هذا الصدد.

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