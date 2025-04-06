نائب رئيس جامعة تل أبيب: الجيش لا يزال بعيدا عن تحقيق النصر في غزة



وكالات

حذر البروفيسور إيال زيسر نائب رئيس جامعة تل أبيب والخبير في شؤون الشرق الأوسط، من أن إسرائيل تخوض حربا طويلة الأمد في قطاع غزة دون استراتيجية واضحة ودون رغبة سياسية في حسمها.

وأشار إلى أن حرب الأشهر الـ 15 ضد حركة حماس باتت تتجه نحو الفشل، ليس بسبب قدرة العدو فقط بل نتيجة التخبط في إدارة المعركة من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال بعيدا عن تحقيق النصر في غزة رغم مرور أكثر من عام على بدء الحرب، معتبرا أن غياب الأهداف الواضحة والتخطيط العملياتي أديا إلى إطالة أمد المعركة دون نتائج حاسمة.

وأشار إلى أن الإخفاقات في بداية الحرب عقب هجوم 7 أكتوبر، كانت متوقعة بسبب صدمة الحدث وانهيار المنظومات العسكرية والسياسية، إلا أن استمرار تلك الإخفاقات بعد شهور من القتال يظهر فشلا في استخلاص الدروس وتحديد أهداف واضحة يمكن ترجمتها إلى إنجازات ميدانية.

وأوضح أن العمليات العسكرية المتقطعة من غزة إلى خان يونس ثم رفح ثم العودة مجددا، عكست غياب خطة منهجية وتحولت إلى سلسلة من التحركات غير المرتبطة، ما أدى إلى ما وصفه بـ"حرب مستمرة بلا حسم"، حيث يحتل الجيش مناطق ويخليها ليعود إليها لاحقا.

وانتقد زيسر اعتماد المستوى السياسي على شعارات فضفاضة مثل "القضاء على القدرات العسكرية لحماس" دون تحديد خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن حماس تواصل تجنيد عناصر جدد بسهولة وأن الصواريخ ما زالت تطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة، في وقت تكتفي فيه إسرائيل بإصدار بيانات إعلامية عن إخلاء مناطق ثم إعادة سكانها بعد أيام.

وحذر من أن هذه السياسة تعكس غياب إرادة سياسية لحسم المعركة، مشيرا إلى أن "إسرائيل تمتلك الآن ظروفا أفضل من السابق دعم أمريكي غير محدود، ورضا عربي ضمني عن هزيمة حماس، وقيادة عسكرية جديدة لا تفتقر إلى روح القتال"، بحسب قوله.

ورأى زيسر أن استمرار هذا التردد سيؤدي إلى فقدان إسرائيل لزمام المبادرة، ما سيدفع الولايات المتحدة لاحقا لفرض تسوية سياسية وفق مصالحها، مشددا على أن "إسرائيل لا تستطيع بعدها لوم أحد سوى نفسها".

واختتم بالقول: إن التاريخ سيحكم على هذه الحرب باعتبارها "فاشلة" ليس فقط بسبب كيف بدأت بل أيضا بسبب "إدارتها الضعيفة والمترددة"، مشددا على أن استمرار السير في هذا الطريق المسدود لن يقود إلى نصر، بل إلى تآكل الردع وفتح الباب أمام تدخل خارجي في مسارات الحرب.