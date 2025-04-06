إعلان

نائب رئيس جامعة تل أبيب: الجيش لا يزال بعيدا عن تحقيق النصر في غزة

01:28 ص الأحد 06 أبريل 2025

حرب غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

حذر البروفيسور إيال زيسر نائب رئيس جامعة تل أبيب والخبير في شؤون الشرق الأوسط، من أن إسرائيل تخوض حربا طويلة الأمد في قطاع غزة دون استراتيجية واضحة ودون رغبة سياسية في حسمها.

وأشار إلى أن حرب الأشهر الـ 15 ضد حركة حماس باتت تتجه نحو الفشل، ليس بسبب قدرة العدو فقط بل نتيجة التخبط في إدارة المعركة من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال بعيدا عن تحقيق النصر في غزة رغم مرور أكثر من عام على بدء الحرب، معتبرا أن غياب الأهداف الواضحة والتخطيط العملياتي أديا إلى إطالة أمد المعركة دون نتائج حاسمة.

وأشار إلى أن الإخفاقات في بداية الحرب عقب هجوم 7 أكتوبر، كانت متوقعة بسبب صدمة الحدث وانهيار المنظومات العسكرية والسياسية، إلا أن استمرار تلك الإخفاقات بعد شهور من القتال يظهر فشلا في استخلاص الدروس وتحديد أهداف واضحة يمكن ترجمتها إلى إنجازات ميدانية.

وأوضح أن العمليات العسكرية المتقطعة من غزة إلى خان يونس ثم رفح ثم العودة مجددا، عكست غياب خطة منهجية وتحولت إلى سلسلة من التحركات غير المرتبطة، ما أدى إلى ما وصفه بـ"حرب مستمرة بلا حسم"، حيث يحتل الجيش مناطق ويخليها ليعود إليها لاحقا.

وانتقد زيسر اعتماد المستوى السياسي على شعارات فضفاضة مثل "القضاء على القدرات العسكرية لحماس" دون تحديد خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن حماس تواصل تجنيد عناصر جدد بسهولة وأن الصواريخ ما زالت تطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة، في وقت تكتفي فيه إسرائيل بإصدار بيانات إعلامية عن إخلاء مناطق ثم إعادة سكانها بعد أيام.

وحذر من أن هذه السياسة تعكس غياب إرادة سياسية لحسم المعركة، مشيرا إلى أن "إسرائيل تمتلك الآن ظروفا أفضل من السابق دعم أمريكي غير محدود، ورضا عربي ضمني عن هزيمة حماس، وقيادة عسكرية جديدة لا تفتقر إلى روح القتال"، بحسب قوله.

ورأى زيسر أن استمرار هذا التردد سيؤدي إلى فقدان إسرائيل لزمام المبادرة، ما سيدفع الولايات المتحدة لاحقا لفرض تسوية سياسية وفق مصالحها، مشددا على أن "إسرائيل لا تستطيع بعدها لوم أحد سوى نفسها".

واختتم بالقول: إن التاريخ سيحكم على هذه الحرب باعتبارها "فاشلة" ليس فقط بسبب كيف بدأت بل أيضا بسبب "إدارتها الضعيفة والمترددة"، مشددا على أن استمرار السير في هذا الطريق المسدود لن يقود إلى نصر، بل إلى تآكل الردع وفتح الباب أمام تدخل خارجي في مسارات الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب غزة منع دخول المساعدات إلى غزة مسعفين غزة حماس المقاومة نائب رئيس جامعة تل أبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"مدن الصواريخ" الإيرانية: لماذا تكشف طهران الآن عن مواقع إطلاق الصواريخ السرية الموجودة تحت الأرض؟
الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)