ارتفاع عدد الشهداء لـ9 أشخاص في قصف إسرائيلي بخان يونس



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي منزلا وخيمة في مواصي خان يونس، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة.

ويستهدف بشكل متعمد المنشآت السكنية والمخيمات التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، وسط صمت عالمي مخزٍ تجاه ما يحدث.