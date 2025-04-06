إعلان

ارتفاع عدد الشهداء لـ9 أشخاص في قصف إسرائيلي بخان يونس

02:08 ص الأحد 06 أبريل 2025

القصف الإسرائيلي -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي منزلا وخيمة في مواصي خان يونس، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة في قطاع غزة.

ويستهدف بشكل متعمد المنشآت السكنية والمخيمات التي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، وسط صمت عالمي مخزٍ تجاه ما يحدث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القصف الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة خان يونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"مدن الصواريخ" الإيرانية: لماذا تكشف طهران الآن عن مواقع إطلاق الصواريخ السرية الموجودة تحت الأرض؟
الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)