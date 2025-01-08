السوداني: العراق يسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران

وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إن "العراق يسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران وتطوير التعاون فيما يخدم أمن وازدهار البلدين".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقدنا اجتماعًا موسعًا مع بزشكيان وناقشنا العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

وأكد السوداني حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية بما يحقق مصالح الجميع، موضحًا أن التنمية والشراكات الاقتصادية هي السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن إدانة بغداد حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السوداني، إن هناك استهدافًا ممنهجًا للمدنيين العزل في غزة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي فشل في أداء واجباته، وإن الانتهاكات الصهيونية المستمرة تهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة يتمثل في وقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة.

كما أشار رئيس الوزراء العراقي في حديثه إلى الوضع في سوريا، داعيًا إلى حل سياسي شامل في سوريا يضع حدًا للتدخلات الخارجية التي تضر بمصالح الشعب السوري.

وأكد أن استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة، موضحًا أن العراق مستعد للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في دمشق واحترام إرادة الشعب السوري وندعم قراره في اختيار نظامه السياسي.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى احترام القانون الدولي وإلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لضمان الأمن والاستقرار وعدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة، رافضًا لغة التهديد واستخدامها ضد الدول.

وتأتي تصريحات السوداني خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.