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"لا بأس لن أعض".. هاريس تتعرض لموقف محرج في مجلس الشيوخ (فيديو)

12:42 م الثلاثاء 07 يناير 2025

كامالا هاريس

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وكالات

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لموقف محرج بعد رفض زوج سيناتورة عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.

وامتنع بروس فيشر زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر، من ولاية نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، عن مصافحة هاريس عندما مددت إليه يدها لمصافحته خلال مراسم أداء القسم، يوم الجمعة الماضي، في مبنى الكابيتول.

واكتفى بروس فيشر بإيماءة بالرأس وكلمة شكرًا مقتضبة في المقابل، بعدما أدت زوجته اليمين الدستورية.

وعندما التفتت المجموعة إلى الأمام لالتقاط صورة، فيما لم يبتسم فيشر الذي تردد في الوقوف بالقرب من كامالا خلال الصورة. قالت هاريس "لا بأس، لن أعض لا تقلق".

وانتقد الليبراليون والعديد من الجمهوريين تصرف فيشر، البالغ من العمر 73 عامًا، والذي جاء قبل أسابيع فقط من مغادرة هاريس و الرئيس جو بايدن لمنصبيهما، وتولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس الإدارة الجديدة.

كامالا هاريس موقف محرج مجلس الشيوخ
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