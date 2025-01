"لا بأس لن أعض".. هاريس تتعرض لموقف محرج في مجلس الشيوخ (فيديو)

وكالات

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لموقف محرج بعد رفض زوج سيناتورة عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.

وامتنع بروس فيشر زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر، من ولاية نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، عن مصافحة هاريس عندما مددت إليه يدها لمصافحته خلال مراسم أداء القسم، يوم الجمعة الماضي، في مبنى الكابيتول.

What an absolutely pathetic display of fragility and hate. The bare minimum—shaking someone’s hand—is apparently too much for these people.



This is cave-dweller behavior, plain and simple.



No class, no decency, just pure spite. pic.twitter.com/R5FcpEkIt3