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على طريقة الأجداد.. إسبان يسافرون للحج على ظهور الخيل (فيديو)

12:50 م الثلاثاء 07 يناير 2025

إسبان يسافرون للحج على ظهور الخيل

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(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الرجال في إسبانيا يركبون الخيل من أجل التوجه إلى مكة لأجل أداء مناسك الحج.

وفي الفيديو، رد الشباب أدعية مناسك الحج "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

وقال الشباب، إنهم قرروا القيام بتلك الخطوة اقتداء بما فعله أجدادهم في الماضي ببلاد الأندلس وكانت في إسبانيا حينها، حيث كانوا يذهبون إلى مكة على ظهور الخيل من أوروبا.

وتابع الشباب، في الفيديو، إنهم سيقطعون مسافة 8 آلاف كيلومتر من أجل الوصول إلى مكة في رحلة ستستمر7 أشهر حسب الخطة التي رسموها في رحلتهم.

وبلغ عددهم 5 إثنان منهم جنسيتهم عربية والآخرون إسبان

مناسك الحج إسبان ظهور الخيل الحج
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