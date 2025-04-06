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بالصواريخ.. الحوثيون يستهدفون سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية

01:13 ص الأحد 06 أبريل 2025

حاملة طائرات امريكية

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وكالات

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أن قواتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"، واستهدفت سفينة إمداد تابعة لها.

وقال سريع في بيان: "خلال الساعات الماضية اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وبمشاركة من القوات البحرية مع عدد من تلك القطع الحربية شمالي البحر الأحمر ومنها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أدت عملية الاستهداف التي استمرت لساعات إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال فترة الاستهداف".

وتابع: "ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي".

وأكد سريع أن "القوات المسلحة مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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