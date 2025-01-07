تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة طمون (فيديو)
11:50 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
وكالات
أفادت مصادر لقناة الجزيرة بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بإصابة 5 مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامه للبلدة.
#متابعة | قوة مشاة من جيش الاحتلال تنتشر في بلدة طمون جنوب طوباس مع استمرار العدوان على البلدة منذ ساعات الليل pic.twitter.com/eZK43VpjEJ— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2025
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