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تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة طمون (فيديو)

11:50 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت مصادر لقناة الجزيرة بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بإصابة 5 مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامه للبلدة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين
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