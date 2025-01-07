تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة طمون (فيديو)

وكالات

أفادت مصادر لقناة الجزيرة بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في وقت سابق اليوم بإصابة 5 مواطنين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحامه للبلدة.