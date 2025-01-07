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الأمن السوري يبدأ حملة تمشيط بمنطقة الزبداني شمال غرب دمشق

11:33 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

سوريا

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دمشق- (د ب أ)

بدأت قوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة تمشيط بمنطقة الزبداني، شمال غرب العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله إن حملة التمشيط تهدف إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة بالإضافة لاعتقال عدد من فلول ميليشيات الأسد ممن رفضوا تسليم سلاحهم والتسوية.

وأضاف: "نهيب بأهلنا المدنيين في المنطقة التعاون الكامل مع عناصرنا لتخليص منطقتهم من المجرمين والسلاح المنتشر بينهم".


سوريا دمشق غرب دمشق
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