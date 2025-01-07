أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 80010 جنود منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 800 ألف و10 جنود، بينهم 1970 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9710 دبابات، منها 10 دبابات أمس الاثنين، و20189 مركبة قتالية مدرعة، و21710 نظام مدفعية، و1260 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1038 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و21708 طائرة مسيرة، و3014 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و33226 من المركبات وخزانات الوقود، و3681 من وحدات المعدات الخاصة.