فيديو الأسيرة ليري ألباج يشعل إسرائيل.. فهل يحرك اتفاق الصفقة مع حماس؟

القاهرة _ مصراوي

انطلقت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء إسرائيل، أمس السبت، احتجاجًا على تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، بعدما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس السبت، مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية ليرى ألباج (19 عامًا) في قطاع غزة.

Demonstrations continue in #Israel to demand ceasefire and prisoner exchange as Israel’s genocidal war on #Gaza persists#Netanyahu pic.twitter.com/YTsDDaMsC0 — Palestine Info Center (@palinfoen) January 5, 2025

واندلعت المظاهرات في العديد من المدن الإسرائيلية مطالبين بسرعة إبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى".

ووجه المتظاهرون الاتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإحباط المفاوضات الخاصة بإعادة الأسرى بهدف الحفاظ على حكمه.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 متظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة، حسب ما نقله موقع "والا" العبري.

⚡️🇮🇱BREAKING: Massive protests erupted in Tel Aviv after the release of a video of Israeli captive soldier Liri Albag, shared by the Al-Qassam Brigades. Israeli police attacked and forcibly dispersed the demonstrators, who were demanding the release of Israeli prisoners in… pic.twitter.com/7q67R99VD1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 4, 2025

وعقب المظاهرات التي انتشرت في مدن إسرائيل، أمس السبت، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع أمني، مساء اليوم الأحد، عقب تقدم في الاتصالات بشأن صفقة الإفراج عن الأسرى، حسبما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بحدوث تقدم في اتصالات مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حركة (حماس) والاحتلال عقب زيارة الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول أمني في ملف التفاوض قوله، اليوم الأحد، إن: "إسرائيل تسعى لإبرام صفقة تبادل جزئية تشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة لعدة أسابيع، مقابل الإفراج عن عدد صغير من الأسرى الإسرائيليين وعدد محدود من الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية".

وأضاف المسؤول، أنه "يجب أن يكون واضحًا للجمهور ولعائلات الأسرى أن الحديث يدور حول صفقة صغيرة جدًا ومحدودة، هدفها تحقيق تقدم ما".

Demonstrations in Tel Aviv demanding the return of the Gaza hostages Israel - Gaza - IDF - IOF - West Bank - Syria - Lebanon - Yemen - Iran pic.twitter.com/v6hbiVTXN6 — DRM Geopolitics (@DRMEIRE) January 4, 2025

وأشار إلى أن: "حركة حماس أبدت مرونة بخصوص الجدول الزمني لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار". زاعمًا أن "الحركة لا تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوقيت انسحاب القوات، لكنها ترفض أي صفقة ليست شاملة، حتى لو نُفذت على مراحل، مطالبة بتفاصيل واضحة حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء الحرب، وإفراج جماعي عن الأسرى"، على حد تعبيره للصحيفة العبرية.

Demonstrations in Tel Aviv demanding the return of the Gaza hostages Israel - Gaza - IDF - IOF - West Bank - Syria - Lebanon - Yemen - Iran pic.twitter.com/v6hbiVTXN6 — DRM Geopolitics (@DRMEIRE) January 4, 2025

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تل أبيب تنتظر موافقة حركة حماس على الشروط الإسرائيلية لإتمام صفقة تبادل الأسرى، زاعمة أن "موافقة الحركة على شروط تل أبيب هي كل ما تبقى لتحقيق الاتفاق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الرئيسية للصفقة".

ونقلت القناة العبرية عن مصادر لم تكشف عنها، قولهم إن رفض حماس الكشف عن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق.

وأضافت المصادر، أن وفد حماس، خلال المفاوضات التي استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة، أكد أن الحركة تحتاج إلى أسبوع للعثور على جميع الأسرى.

وعاد الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار، من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، إلى تل أبيب وسط تقارير عن إجراء نتنياهو مباحثات بشأن تطورات الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

⚡️🇮🇱BREAKING: Massive protests erupted in Tel Aviv after the release of a video of Israeli captive soldier Liri Albag, shared by the Al-Qassam Brigades. Israeli police attacked and forcibly dispersed the demonstrators, who were demanding the release of Israeli prisoners in… pic.twitter.com/7q67R99VD1 — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 4, 2025

وبدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر، سعيًا إلى الإفراج عن الأسرى الذين لا يزالون في غزة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023.

وأفاد بيان صادر عن مكتب كاتس، بأنه أبلغ والدي الأسيرة ليري ألباج، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر".

كما تحدث أيضًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع والدي ألباج، إذ أورد مكتبه في بيان أن "رئيس الوزراء وعد العائلة بأن إسرائيل تواصل العمل بلا كلل من أجل عودة ليري وجميع الأسرى"، مضيفًا: "الجهود مستمرة،حتى هذا الوقت".

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية ليري ألباج (19 عامًا)، التي أسرتها الحركة أثناء أدائها الخدمة العسكرية في قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل، في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يومًا.

كتائب القسام تنشر:

"أسألكم يا حكومة إسرائيل، حقًا أريد أن أسألكم: هل تريدون قتلنا"؟



الأسئلة التي طرحتها الأسيرة (ليري الباج) عميقة رغم أن عمرها 19 سنة إلا أنها أحرجت حكومة وجيش الاحتلال. من المتوقع أننا سنشهد مظاهرات كبيرة من أهالي الأسرى تجوب تل أبيب هذا المساء. pic.twitter.com/4sy8PYgdCn — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 4, 2025

وخلال الفيديو، طالبت ألباج الحكومة والجيش الإسرائيلي بالعمل على الإفراج عنها، إذ قالت "أسألكم يا حكومة إسرائيل، حقًا أريد أن أسألكم، هل تريدون قتلنا؟".

وأضافت: نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، موجهة حديثها لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، قائلة: انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما.

وأشارت الأسيرة الإسرائيلية إلى أن بقاء الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة مرتبط بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وعدم وصوله إليهم، ووجهت تساؤلًا للحكومة الإسرائيلية، بأنه إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟

وخلال عملية (طوفان الأقصى) التي شنتها حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، استطاعت الحركة أسر نحو 250 أسيرًا مات معظمهم نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.