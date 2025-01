فيديو الأسيرة ليري ألباج يشعل إسرائيل.. فهل يحرك اتفاق الصفقة مع حماس؟

القاهرة _ مصراوي

انطلقت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء إسرائيل، أمس السبت، احتجاجًا على تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، بعدما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس السبت، مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية ليرى ألباج (19 عامًا) في قطاع غزة.

Demonstrations continue in #Israel to demand ceasefire and prisoner exchange as Israel’s genocidal war on #Gaza persists #Netanyahu pic.twitter.com/YTsDDaMsC0

واندلعت المظاهرات في العديد من المدن الإسرائيلية مطالبين بسرعة إبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى".

ووجه المتظاهرون الاتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإحباط المفاوضات الخاصة بإعادة الأسرى بهدف الحفاظ على حكمه.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 متظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة، حسب ما نقله موقع "والا" العبري.

⚡️🇮🇱BREAKING:

Massive protests erupted in Tel Aviv after the release of a video of Israeli captive soldier Liri Albag, shared by the Al-Qassam Brigades.

Israeli police attacked and forcibly dispersed the demonstrators, who were demanding the release of Israeli prisoners in… pic.twitter.com/7q67R99VD1

— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 4, 2025