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فيديو الأسيرة ليري ألباج يشعل إسرائيل.. فهل يحرك اتفاق الصفقة مع حماس؟

03:30 م الأحد 05 يناير 2025

الأسيرة ليري ألباج

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القاهرة _ مصراوي

انطلقت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء إسرائيل، أمس السبت، احتجاجًا على تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، بعدما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس السبت، مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية ليرى ألباج (19 عامًا) في قطاع غزة.

واندلعت المظاهرات في العديد من المدن الإسرائيلية مطالبين بسرعة إبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى".

ووجه المتظاهرون الاتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإحباط المفاوضات الخاصة بإعادة الأسرى بهدف الحفاظ على حكمه.

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وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 متظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة، حسب ما نقله موقع "والا" العبري.

وعقب المظاهرات التي انتشرت في مدن إسرائيل، أمس السبت، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع أمني، مساء اليوم الأحد، عقب تقدم في الاتصالات بشأن صفقة الإفراج عن الأسرى، حسبما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بحدوث تقدم في اتصالات مفاوضات صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حركة (حماس) والاحتلال عقب زيارة الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول أمني في ملف التفاوض قوله، اليوم الأحد، إن: "إسرائيل تسعى لإبرام صفقة تبادل جزئية تشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة لعدة أسابيع، مقابل الإفراج عن عدد صغير من الأسرى الإسرائيليين وعدد محدود من الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية".

وأضاف المسؤول، أنه "يجب أن يكون واضحًا للجمهور ولعائلات الأسرى أن الحديث يدور حول صفقة صغيرة جدًا ومحدودة، هدفها تحقيق تقدم ما".

وأشار إلى أن: "حركة حماس أبدت مرونة بخصوص الجدول الزمني لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار". زاعمًا أن "الحركة لا تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوقيت انسحاب القوات، لكنها ترفض أي صفقة ليست شاملة، حتى لو نُفذت على مراحل، مطالبة بتفاصيل واضحة حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء الحرب، وإفراج جماعي عن الأسرى"، على حد تعبيره للصحيفة العبرية.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تل أبيب تنتظر موافقة حركة حماس على الشروط الإسرائيلية لإتمام صفقة تبادل الأسرى، زاعمة أن "موافقة الحركة على شروط تل أبيب هي كل ما تبقى لتحقيق الاتفاق بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الرئيسية للصفقة".

ونقلت القناة العبرية عن مصادر لم تكشف عنها، قولهم إن رفض حماس الكشف عن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق.

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وأضافت المصادر، أن وفد حماس، خلال المفاوضات التي استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة، أكد أن الحركة تحتاج إلى أسبوع للعثور على جميع الأسرى.

وعاد الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار، من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، إلى تل أبيب وسط تقارير عن إجراء نتنياهو مباحثات بشأن تطورات الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وبدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر، سعيًا إلى الإفراج عن الأسرى الذين لا يزالون في غزة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023.

وأفاد بيان صادر عن مكتب كاتس، بأنه أبلغ والدي الأسيرة ليري ألباج، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر".

الأسيرة ليري ألباج

كما تحدث أيضًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع والدي ألباج، إذ أورد مكتبه في بيان أن "رئيس الوزراء وعد العائلة بأن إسرائيل تواصل العمل بلا كلل من أجل عودة ليري وجميع الأسرى"، مضيفًا: "الجهود مستمرة،حتى هذا الوقت".

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية ليري ألباج (19 عامًا)، التي أسرتها الحركة أثناء أدائها الخدمة العسكرية في قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل، في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يومًا.

وخلال الفيديو، طالبت ألباج الحكومة والجيش الإسرائيلي بالعمل على الإفراج عنها، إذ قالت "أسألكم يا حكومة إسرائيل، حقًا أريد أن أسألكم، هل تريدون قتلنا؟".

وأضافت: نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، موجهة حديثها لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، قائلة: انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما.

وأشارت الأسيرة الإسرائيلية إلى أن بقاء الأسرى الإسرائيليين على قيد الحياة مرتبط بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وعدم وصوله إليهم، ووجهت تساؤلًا للحكومة الإسرائيلية، بأنه إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟

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وخلال عملية (طوفان الأقصى) التي شنتها حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، استطاعت الحركة أسر نحو 250 أسيرًا مات معظمهم نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ليري ألباج إسرائيل مظاهرات الحكومة الإسرائيلية ملف الأسرى كتائب عز الدين القسام حركة حماس إسحاق هرتسوج
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