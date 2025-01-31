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ترامب يمتنع عن التصريح بشأن سحب أو الإبقاء على قوات بلاده في سوريا

10:21 ص الجمعة 31 يناير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التصريح عما إذا كان يخطط للإبقاء على عدد القوات الأمريكية في سوريا عند المستوى الحالي.

وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس ردا على سؤال عن نيته سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا لمكافحة تنظيم داعش:"سنقوم باتخاذ قرار بشأن ذلك".

وتابع "نحن لسنا متورطين في سوريا. سوريا هي فوضى خاصة بهم. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، لا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت لسنوات إنه يوجد حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا، لكن البنتاجون اعترف في ديسمبر الماضي بأن أعداد القوات الأمريكية ارتفعت إلى حوالي ألفي جندي.

وهناك توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وجيران سوريا تركيا والعراق حول وجود القوات الأمريكية المستمر في سوريا والحاجة إلى إبقائها عند مستوى معين. في حين حثت إسرائيل الولايات المتحدة على الحفاظ على وجودها في البلاد.

وقال ترامب قبيل إطاحة المتمردين بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي إن الجيش الأمريكي يجب أن يبقى بعيدا عن سوريا.

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