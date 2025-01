"الواقيات الذكرية".. ترامب يثير الجدل بشأن المساعدات الأمريكية لغزة

وكالات

عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، الحديث عن مسألة المساعدات الأمريكية إلى غزة، متطرقا إلى أن إدارته أوقفت إرسال مساعدات "بقيمة 50 مليون دولار إلى حماس لشراء (واقيات ذكرية)".

وجاء حديث ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض؛ للإعلان عن توقيع قانون "لاكن رايلي"، الذي يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم عنف قبل إدانتهم رسميا.

Trump: We identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. pic.twitter.com/UyjaUEdvfy

وادّعى ترامب، خلال كلمته، أن حركة حماس استخدمت تلك الواقيات لإعداد قنابل من أجل إرسالها إلى إسرائيل.

وفي مقابل مزاعم ترامب، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، التي تدير الوكالة الأمريكية للتنمية "يو إس أيد"، أن الرئيس ترامب أوقف مساعدات بقيمة 100 مليون دولار من مخصصات برامج الهيئة الطبية الدولية "آي إم سي" التابعة للمنظمة الإنسانية في غزة.

وفي بيان أصدرته، أمس الأربعاء، نفت الهيئة الطبية الدولية مزاعم ترامب، قائلة إنها لم تستخدم أي تمويل أمريكي من أجل شراء أو توزيع الواقي الذكري ولا لعمليات تنظيم الأسرة بغزة.

وأوضحت الهيئة الطبية، أنها استخدمت ما يزيد عن 68 مليون دولار (مجموع تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية منذ 7 أكتوبر 2023)، في تشغيل مستشفيين ميدانيين بغزة، بما يشمل العمليات الجراحية ورعاية الأمهات وحديثي الولادة، فضلا عن علاج سوء التغذية الناجم عن الحرب، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.

وقوبلت تصريحات ترامب، بسخرية كبيرة من مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ قال المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية، جيريمي كونينديك، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن "50 مليون دولار كافية لشراء مليار واق ذكري".

So look - on the "Gaza condoms" thing.



USAID procures condoms for around $0.05 apiece.



$50m would be ONE BILLION condoms.



What's going is here is NOT a billion condoms for Gaza.



What's going on is that the bros at DOGE apparently can't read govt spreadsheets.