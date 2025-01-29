عراقجي: حالة "عدم الثقة" بين إيران والولايات المتحدة لا تزال موجودة

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن حالة "عدم الثقة" لا تزال موجودة وقائمة في إيران مع الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي أن عدم الثقة لن يزول بالتصريحات الإيجابية، إذ تحتاج إيران إلى إجراءات عملية وسياسات محددة.

وأضاف أن الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه نفذته إيران، لكن الطرف المقابل هو من خرقه، موضحًا أن محادثات طهران مع الدول الأوروبية تتواصل وتنتظر أن يحدد الطرف المقابل سياساته.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه يجدر بالإدارة الأمريكية الجديدة السعي إلى استعادة ثقة طهران إذا ما أرادت جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الخميس الماضي أنه يرغب في تفادي الضربات العسكرية على المنشآت النووية في إيران، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك بالتوصل إلى اتفاق.

وردًا على تصريح ترامب، عراقجي إن "أي هجوم على منشآتنا النووية سيواجه برد حازم وفوري"، لافتًا إلى أن خطوة من هذا القبيل ستكون "جنونية" و"ستحول المنطقة إلى كارثة سيئة جدًا".

كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، "لدينا سيناريوهات متعددة جاهزة بشأن ترامب ومستعدون لكل الاحتمالات".