الكرملين: مستعدون لحوار متكافئ مع واشنطن وننتظر إشارات منها

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لحوار متكافئ مع واشنطن وتنتظر إشارات منها لكن لم تتلق شيئا حتى الآن.

وأشار بيسكوف، إلى أن الحوار بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب كان متكافئا وقائما على الاحترام خلال فترة ولايته الأولى.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الأربعاء، إنه لا يسعى لإيذاء روسيا، مؤكدا أنه يحب الشعب الروسي وأن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت جيدة للغاية.

وشدد ترامب على ضرورة أن توقف روسيا وبوتين أن الحرب "السخيفة"، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم إبرام صفقة لوقف الحرب فإنه سيفرض عقوبات وضرائب عالية على أي شيء تبيعه روسيا.

وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا التي تقترب من عامها الثالث.

وفي خطابه الذي تلى عملية التنصيب، قال ترامب، إن إدارته ستضع حدا لكل الحروب قائلا: "ستوقف قواتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما".





