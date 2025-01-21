حماس تحدد عدد الأسرى الإسرائيليين الذي ستفرج عنهم السبت القادم

وكالات

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء (أ ف ب) عن قيادي في حركة حماس، أن الحركة ستفرج السبت القادم عن 4 أسيرات إسرائيليات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل.

وكانت حماس قد أكدت، أمس الإثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير الجاري.

وفي وقتٍ سابق، قالت مسؤولة الإعلام بمكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، إن الحركة ستقدم السبت أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيُقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين، حسبما أوردته شبكة "القدس" الإخبارية الفلسطينية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ، أول أمس الأحد، وسلمت بموجبه حركة حماس 3 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.