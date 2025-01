سفيرة السعودية لدى واشنطن تنقل رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى ترامب

وكالات

قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أمس الإثنين، إنها نقلت تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه مجددًا رئيسًا للولايات المتحدة، معربة عن تمنيات القيادة السعودية له بالنجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد.

ونشرت السفيرة السعودية، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورًا لحضورها حفل التنصيب، وأشارت فيه إلى أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتي مر عليها ما يقرب من 80 عامًا.

As our two nations celebrate 80 years of friendship, it was my honor to convey our leadership’s heartfelt congratulations on behalf of the Kingdom of Saudi Arabia to President @realDonaldTrump and the American people on his inauguration. The relationship between our two countries… pic.twitter.com/glUe5hxrk0