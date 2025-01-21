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سفيرة السعودية لدى واشنطن تنقل رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى ترامب

10:49 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان

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وكالات

قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أمس الإثنين، إنها نقلت تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه مجددًا رئيسًا للولايات المتحدة، معربة عن تمنيات القيادة السعودية له بالنجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد.

ونشرت السفيرة السعودية، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورًا لحضورها حفل التنصيب، وأشارت فيه إلى أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتي مر عليها ما يقرب من 80 عامًا.

وأكدت أن السعودية تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأدى دونالد ترامب اليمين الدستورية، أمس الإثنين، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، لتكون هذه ولايته الثانية بعد فوزه في الانتخابات التي عُقِدت في نوفمبر الماضي.

ترامب الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأمريكي
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