ترامب يوقف العمل بتطبيق إلكتروني سمح بدخول نحو مليون لاجئ بشكل قانوني

واشنطن - (أ ب)

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بالتطبيق الإلكتروني "سي.بي.بي وان" الذي يعود لفترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، وسمح بدخول نحو مليون لاجئ بشكل قانوني للولايات المتحدة.

وبحسب إشعار نشره موقع إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية يوم الاثنين بعد أداء ترامب لليمين الدستورية، تم إبلاغ مستخدمي الموقع بأن التطبيق الذي تم استخدامه للسماح لطالبي اللجوء بتحديد مواعيد في ثمانية معابر حدودية جنوب غربية لم يعد متاحًا.

وذكر الإشعار أن المواعيد الحالية تم إلغاؤها، وهو ما يعتبر تنفيذا لوعد قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية.

يذكر أن تطبيق "سي.بي.بي وان" حقق شهرة كبيرة، وهو عبارة عن يناصيب إلكتروني يسمح بتحديد مواعيد 1450 شخصا يوميا من الراغبين في دخول الولايات المتحدة عبر 8 منافذ حدودية، ويدخل هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الأمريكية بموجب "إفراج مشروط" للهجرة، وهي سلطة رئاسية استخدمها جو بايدن أكثر من أي رئيس آخر منذ تطبيقها في عام 1952.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية الرامية إلى تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الجيش الأمريكي وإعادة تعريف من يحق له الحصول على الجنسية الأمريكية تنفيذا لوعده بالتصدي للهجرة.

في الوقت نفسه من المؤكد أن يواجه التنفيذ الفعلي لمثل هذه الأجندة بعيدة المدى بشأن الهجرة تحديات قانونية ولوجستية.

وقال ترامب في حديثه أثناء حفل التنصيب اليوم "سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية.. سيتم وقف جميع أشكال الدخول غير القانوني على الفور، وسنبدأ عملية إعادة الملايين والملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها".

وكان مسؤول جديد في البيت الأبيض قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن هذه الأوامر التنفيذية المنتظرة والتي تتضمن منع وصول طالبي اللجوء إلى الأراضي الأمريكية وإرسال قوات لتأمين الحدود مع المكسيك، وتعليق برنامج تحديد مواعيد لطالبي اللجوء، وإجبار الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الانتظار في المكسيك وإنهاء حق المواطنة بالولادة.