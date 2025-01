تنصيب ترامب.. ما قصة الأعلام الخمسة الضخمة المعلقة على واجهة الكابيتول؟

بي بي سي

خلال يوم تنصيب الرئيس الأمريكي، لا يمكن أن تخطئ العين خمسة أعلام ضخمة معلقة على مبنى الكابيتول عند الواجهة الغربية له، لكنها لا تبدو متماثلة التصميم والشكل.

لهذه الأعلام معان وقصص تعبر عن تاريخ الولايات المتحدة وتأتي ضمن تقاليد ورموز فريدة يزخر بها يوم تنصيب رئيس البيت الأبيض، وتعبر عن رسائل للأمريكيين وتمثل محطات بارزة في تاريخ البلاد.

أوضح المختص في التاريخ الأمريكي الحديث وأستاذ التاريخ في جامعة باث سبا البريطانية كليفورد ويليامسون لبي بي سي، أن الأعلام الخمسة الضخمة التي ستتواجد أيضًا في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب تمثل تاريخ العلم الأمريكي من النجوم الثلاثة عشر الأولى التي نسجتها بيتسي روز، وحتى وصول عدد الولايات إلى خمسين.

وقال المؤرخ الأمريكي وأستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن آلان ليختمان لبي بي سي، إن "الأعلام ترمز إلى القوة الحالية للأمة وأهمية تأسيسها من المستعمرات إلى الولايات".

وتحدث موقع مهندس الكابيتول (AOC) الرسمي عن تعليق العلم الأمريكي الحالي في المنتصف، ويحيط به من جانبيه العلم الأمريكي المستخدم في وقت دخول ولاية الرئيس إلى الاتحاد (الولايات المتحدة)، وفي الطرفين الخارجيين يُعلق علم أمريكي يضم 13 نجمة.

وعن حفلي تنصيب الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب، أوضحت اللجنة المشتركة للكونغرس الخاصة بمراسم التنصيب أن العلم المعلق في المنتصف هو علم الولايات المتحدة الحالي، وعلى يساره ويمينه مباشرة يوجد العلم الذي يضم 13 نجمة الممثلة للمستعمرات الأصلية بما في ذلك نيويورك التي تعد الولاية التي ولد بها ترامب، وغالبًا ما يُنسب تصميم هذا العلم إلى فرانسيس هوبكنسون، أحد أعضاء الكونجرس.

العلمان الخارجيان، عُرفا شعبيًا باسم "علم بيتسي روز"، وفق اللجنة.

ويبلغ طول الأعلام الضخمة 22 قدمًا وعرضها 12 قدمًا خلف منصة التنصيب، بحسب موقع مهندس الكابيتول (AOC).

واستخدمت الأعلام ذاتها في حفلي التنصيب 59 العائد للرئيس بايدن، والحفل 58 العائد للرئيس ترامب، لأن ديلاوير التي تعد ولاية بايدن ونيويورك حيث وُلد ترامب، من الولايات الـ13 الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

أما في حفل التنصيب 60 وهو لولاية ترامب الثانية، عُلق علمان مختلفان عن حفل تنصيبه الأول، وهما علمان يضمان 27 نجمة.

اعتُمد هذا العلم عام 1845 بعد أشهر من انضمام الولاية 27 وهي فلوريدا للاتحاد.

وُلد ترامب في حي كوينز في مدينة نيويورك في 1946، لكن في 2019 قرر ترامب، نقل مقر إقامته الدائم إلى فلوريدا حيث يعيش في منتجع مارالاغو.

وفي حفلي التنصيب 56 و57 العائدين للرئيس السابق باراك أوباما، فاستخدم العلم الأمريكي الحالي وعلم بيتسي روز، وعلم ذو 21 نجمة اعتُمد بعد انضمام إلينوي - ولاية أوباما - للولايات المتحدة عام 1818 لتكون الولاية رقم 21 في الاتحاد.

منذ عام 1777، كانت هناك 27 نسخة مختلفة من العلم الأمريكي.

في العلم الحالي، يوجد 13 خطًا أفقيًا باللونين الأبيض والأحمر، وترمز النجوم الخمسون إلى عدد الولايات حاليًا.

ويُستخدم العلم الحالي المكون من خمسين نجمة منذ الرابع من يوليو/تموز عام 1960، أي بعد اعتماد ولايتي ألاسكا وهاواي، ويعد العلم الأطول استخدامًا.

ينسب الكثيرون هذا العلم لخياطة تدعى بيتسي روز من فيلادلفيا، ويحتوي على 13 نجمة و13 خطًا أفقيًا، تمثل الولايات الأمريكية الخاضعة للاستعمار الأمريكي والتي كانت الولايات الأولى التي دخلت الاتحاد.

ووضعت النجوم في هذا العلم على شكل دائرة بحيث لا يمكن رؤية مستعمرة فوق أخرى.

