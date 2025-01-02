انتحار مُسلح قتل 12 شخصًا في مونتينيجرو- (فيديو)

وكالات

ذكر مسؤولون اليوم الخميس، أن الرجل المسلح الذي قتل بالرصاص 12 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، في مونتينيجرو، قتل نفسه فيما كان رجال الشرطة يحيطون به.

وأضاف المسؤولون أن أربعة أخرين على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة سيتني أمس الأربعاء، عقب شجار في حانة.

أقدم مسلح على إطلاق النار في مطعم في مدينة سيتنجي في مونتينيغرو ، بعد شجار اندلع في المكان. وأدى إطلاق النار إلى مقتل ١٠ أشخاص، بينهم طفلان، فيما المشتبه به لا يزال طليقاً. #بيروت_تايم pic.twitter.com/pXLE8H9sWv — Beirut Time (@beiruttime_leb) January 1, 2025

وقال وزير الداخلية دانيلو سارانوفبتش إن منفذ الهجوم، الذي حددت هويته بأنه آكو مارتينوفيتش، 45 عاما، قتل مالك الحانة وأبناءه وأسرته هو.

وقال سارانوفيتش إن المهاجم، الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، تم تحديد مكانه والتف حوله رجال الشرطة، وفي وقت لاحق توفي بعد أن أطلق النار على نفسه في الرأس.

In 🇲🇪 Montenegro’s historic capital Cetinje, a 45yo man goes on a shooting rampage, leaving 12 people killed (incl two children) & 4 wounded.



• The gov declares three days of mourning.



• One of the worst mass killings in Montenegro, a country with a deeply rooted gun culture. pic.twitter.com/ZPcXdlY6sR — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 2, 2025

كانت الشرطة قد أرسلت وحدة خاصة للبحث عن المهاجم في البلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا (18 ميلا) شمال غرب العاصمة بودجوريتشا، وأُغلقت جميع الشوارع داخل وخارج المدينة، حيث تواجد رجال الشرطة في الشوارع بأعداد كبيرة.

وقال سارانوفيتش إن مارتينوفيتش توفي أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة وفارق الحياة متأثرا بـ "شدة إصاباته".

وقال رئيس الوزراء رئيس الوزراء ميليكو سبايتش، إن الحكومة ستفرض قيودا مشددة على حيازة الأسلحة النارية، مؤكدا أن "هذه المأساة تدفعنا لطرح سؤال بشأن من يجوز له حيازة أسلحة في البلاد".

وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الخميس، حيث وصف سبايتش الحادث بأنه "مأساة فظيعة".