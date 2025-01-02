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انتحار مُسلح قتل 12 شخصًا في مونتينيجرو- (فيديو)

11:41 ص الخميس 02 يناير 2025

ارشيفية

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وكالات

ذكر مسؤولون اليوم الخميس، أن الرجل المسلح الذي قتل بالرصاص 12 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، في مونتينيجرو، قتل نفسه فيما كان رجال الشرطة يحيطون به.

وأضاف المسؤولون أن أربعة أخرين على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة سيتني أمس الأربعاء، عقب شجار في حانة.

وقال وزير الداخلية دانيلو سارانوفبتش إن منفذ الهجوم، الذي حددت هويته بأنه آكو مارتينوفيتش، 45 عاما، قتل مالك الحانة وأبناءه وأسرته هو.

وقال سارانوفيتش إن المهاجم، الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، تم تحديد مكانه والتف حوله رجال الشرطة، وفي وقت لاحق توفي بعد أن أطلق النار على نفسه في الرأس.

كانت الشرطة قد أرسلت وحدة خاصة للبحث عن المهاجم في البلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا (18 ميلا) شمال غرب العاصمة بودجوريتشا، وأُغلقت جميع الشوارع داخل وخارج المدينة، حيث تواجد رجال الشرطة في الشوارع بأعداد كبيرة.

وقال سارانوفيتش إن مارتينوفيتش توفي أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة وفارق الحياة متأثرا بـ "شدة إصاباته".

وقال رئيس الوزراء رئيس الوزراء ميليكو سبايتش، إن الحكومة ستفرض قيودا مشددة على حيازة الأسلحة النارية، مؤكدا أن "هذه المأساة تدفعنا لطرح سؤال بشأن من يجوز له حيازة أسلحة في البلاد".

وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الخميس، حيث وصف سبايتش الحادث بأنه "مأساة فظيعة".

انتحار مُسلح مونتينيجرو
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