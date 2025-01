انتحار مُسلح قتل 12 شخصًا في مونتينيجرو- (فيديو)

وكالات

ذكر مسؤولون اليوم الخميس، أن الرجل المسلح الذي قتل بالرصاص 12 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، في مونتينيجرو، قتل نفسه فيما كان رجال الشرطة يحيطون به.

وأضاف المسؤولون أن أربعة أخرين على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة سيتني أمس الأربعاء، عقب شجار في حانة.

وقال وزير الداخلية دانيلو سارانوفبتش إن منفذ الهجوم، الذي حددت هويته بأنه آكو مارتينوفيتش، 45 عاما، قتل مالك الحانة وأبناءه وأسرته هو.

وقال سارانوفيتش إن المهاجم، الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، تم تحديد مكانه والتف حوله رجال الشرطة، وفي وقت لاحق توفي بعد أن أطلق النار على نفسه في الرأس.

In 🇲🇪 Montenegro’s historic capital Cetinje, a 45yo man goes on a shooting rampage, leaving 12 people killed (incl two children) & 4 wounded.



• The gov declares three days of mourning.



• One of the worst mass killings in Montenegro, a country with a deeply rooted gun culture. pic.twitter.com/ZPcXdlY6sR