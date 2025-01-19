والتز: حماس لن تحكم غزة والولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إذا استأنفت القتال

وكالات

صرّح مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقف بجانب إسرائيل إذا تراجعت حركة حماس عن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد والتز في مقابلة مع شبكة CBS اليوم الأحد، أن "حماس لن تحكم غزة أبدًا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وفي حديث سابق مع شبكة Fox News، أوضح والتز أن الإدارة المقبلة أبلغت إسرائيل بشكل واضح أنها ستدعمها إذا اضطرت للعودة إلى القتال في حال خرق حماس شروط الاتفاق.

وأضاف والتز أنه يتفهم المخاوف بشأن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كجزء من الصفقة، لكنه شدد على أن معاناة الأسرى المحتجزين في أنفاق حماس كانت مروعة، واصفًا الظروف بأنها "أسوأ من تلك التي مر بها الرهائن في أزمة إيران عام 1979".

وأشار موقع Axios إلى أن والتز عقد اجتماعًا السبت في واشنطن مع عائلات الأسرى الأمريكيين لدى حماس، للتباحث بشأن الأزمة الإنسانية والدبلوماسية الجارية.