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فيديو.. فلسطينيون يتحدون الاحتلال ويعودون لمنازلهم شمال غزة

12:32 م الأحد 19 يناير 2025

سكان غزة

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وكالات

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، الذي طال انتظاره بعد حرب دامت 15 شهرًا، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، بعد تأخير دام 3 ساعات، إذ كان من المقرر أن يبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وبدأ سكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع، بعد دخول الاتفاق بين إسرائيل حماس حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

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وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم، اليوم الأحد، ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحف العربية أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة من محاولة العودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.

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واحتفل مئات الفلسطينييون في شوارع قطاع غزة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ.

وأقامت قوات الدفاع المدني في غزة، التي تعمل تحت إشراف الحكومة التي تديرها حركة حماس، عرضًا في مدينة غزة، حيث لوح رجال الإنقاذ بالعلم الفلسطيني إلى جانب المحتفلين الآخرين.

كما انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .

وتجولت عناصر كتائب القسام بمركباتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط فرحة المواطنين، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

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