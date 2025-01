فيديو.. فلسطينيون يتحدون الاحتلال ويعودون لمنازلهم شمال غزة

وكالات

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، الذي طال انتظاره بعد حرب دامت 15 شهرًا، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، بعد تأخير دام 3 ساعات، إذ كان من المقرر أن يبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وبدأ سكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع، بعد دخول الاتفاق بين إسرائيل حماس حيز التنفيذ، اليوم الأحد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم، اليوم الأحد، ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.

✅ Residents of the northern Gaza Strip return to their homes after the ceasefire

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

Some Gazans return to Jabalia camp, north of Gaza, after the withdrawal of the occupation forces





وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

"The residents of Jabalia camp return there in the northern Gaza Strip, which was besieged and destroyed by the occupation, amid warnings of explosive remnants left by the occupation."

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحف العربية أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة من محاولة العودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.

واحتفل مئات الفلسطينييون في شوارع قطاع غزة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ.

احتفال سكان #غزة مع عناصر المقاومة بوقف اطلاق النار بعد 470 يوما من الحرب ضد الكيان الإسرائيلي المحتل

وأقامت قوات الدفاع المدني في غزة، التي تعمل تحت إشراف الحكومة التي تديرها حركة حماس، عرضًا في مدينة غزة، حيث لوح رجال الإنقاذ بالعلم الفلسطيني إلى جانب المحتفلين الآخرين.

كما انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، في شوارع قطاع غزة بلباسها العسكري بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .

القسام في شوارع خانيونس.



السلاح يُستقبل بهتافات الشعب

وتجولت عناصر كتائب القسام بمركباتها العسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط فرحة المواطنين، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.