جيش الاحتلال يواصل قصف غزة في وقت تدوي فيه صفارات الإنذار في المستوطنات



وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفًا مدفعيًا على مناطق شرقي خان يونس في قطاع غزة، حيث تم إطلاق عدد من القذائف المدفعية على المنطقة. في الوقت نفسه، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة في تحذير من إطلاق صواريخ من القطاع.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مناطق في شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير منشآت وتسبب في أضرار مادية. ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس مع استمرار التوترات على الأرض وسط الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.