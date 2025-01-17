والا: تفاهمات بين نتنياهو وسموتريتش

وكالات

أفاد موقع والا نقلا عن مصادر حكومية بالتوصل إلى تفاهمات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مشيرا إلى أن الأزمة بينهما بشأن الصفقة في طريقها نحو الحل.

كما نقل الموقع عن مقربين من سموتريتش أن مطالب الوزير قبلت بعدما أكد لنتنياهو أنه سيستقيل إذا لم يعد الجيش لحرب كاملة بغزة.

وفيما سبق أعلن مكتب نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستؤجل اجتماعها الخاص بالموافقة على الاتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت رويترز أن هذا التأجيل يأتي بعد يوم من اجتماع كان مقررًا له، حيث وجهت إسرائيل اتهامات لحركة حماس بالتراجع عن بعض بنود الاتفاق.