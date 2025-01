من غزة للندن.. احتفالات عربية ودولية باتفاق وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

شهدت عدة دول في مختلف أنحاء العالم احتفالات ليلية بـ"انتصار المقاومة" في قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الأحد المقبل.

وقد تزامن هذا مع مظاهرات واحتفالات حاشدة في العديد من البلدان من بينها الأردن، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، وتركيا وبريطانيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في قطاع غزة وخارجه للتعبير عن فرحتهم بالاتفاق الذي يُنتظر أن يُنهي الحرب الإسرائيلية التي استمرت لما يقارب 15 شهرًا.

المغرب

في المغرب، نظمت العديد من الهيئات المدنية، بما في ذلك الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، فعاليات احتفالية واسعة في عدد من المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وجدة وطنجة وتطوان وأغادير.

واحتشد المئات في مسيرات بالسيارات، بينما خرج آخرون في مظاهرات جماهيرية رافعين شعارات تمجد المقاومة الفلسطينية وتُحيي صمود أهل غزة.

تكبيرات الفرح بنصر الله من شوارع المغرب الآن pic.twitter.com/THtgVhKRUO — hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) January 15, 2025

ومن بين مظاهر الاحتفال، تم توزيع التمر والحلوى على المشاركين في الفعاليات، وهو ما عبر عن الفرح الكبير بتوصل الأطراف إلى اتفاق قد يُنهي معاناة أهل القطاع.

الأردن

وفي العاصمة الأردنية عمان، نظم المواطنون احتفالات حاشدة في الشوارع التي امتلأت بالأعلام الفلسطينية، وشهدت الفعاليات هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، كما قام المحتفلون بتوزيع الحلوى على المشاركين، في مشهد يعكس الدعم الواسع لقضية فلسطين وتقدير الشعب الأردني لصمود المقاومة في غزة.

#جانب من الهتافات خلال احتفالات الأردنيين بوقف الحرب على قطاع غزة في العاصمة الأردنية عمان. pic.twitter.com/ndBOum7RP6 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 15, 2025

ومن قلب عمان نعم فرحنا ولكن لن تكتمل إلا بوقف فعلي وحقيقي لشلال الدماء الذي مازال يحدث في هذه اللحظة يارب سلم يارب سلم نسأل الله الحفظ والسلامة والتمام لأهلنا بغزة هاشم خاصة وكل فلسطين...

لعنة الله ع أعداء الدين وصهاينةالعرب

حسبنا الله ونعم الوكيل في من خذلهم وخانهم من بني جلدتنا pic.twitter.com/bRQvBOhU31

— enaam omar youssef alazzeh (@EnaamP) January 15, 2025

تونس

أما في تونس، فقد احتشد المئات أمام المسرح البلدي في العاصمة التونسية للاحتفال بالاتفاق.

ورفع المحتفلون الأعلام الفلسطينية مردّدين شعارات مثل "غزة رمز الفخر" و"لا للمصالح الصهيونية على الأراضي التونسية"، في رسالة قوية تُظهر وقوف الشعب التونسي إلى جانب القضية الفلسطينية، كما تم تبادل العناق بين المشاركين تعبيراً عن الوحدة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

سوريا

وفي سوريا، خرج المئات في مدينتي حلب وحماة للاحتفال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.

حلب وحماة ودمشق تحتفل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة



العالم سعيد من أجل غزة pic.twitter.com/31nwKTMBcT — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 15, 2025

وعبر المحتفلون عن سعادتهم بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مرددين هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية التي استمرت مواجهتها مع الجيش الإسرائيلي لأكثر من عام.

بريطانيا

في المملكة المتحدة، تزامن الاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار مع إطلاق الألعاب النارية في العاصمة لندن.

وقد نُشرت مقاطع مصورة تظهر المئات من النشطاء الذين تجمعوا في شوارع العاصمة البريطانية للاحتفال بما اعتبروه انتصارا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وعبروا عن الاحتفاء بالقضية الفلسطينية عبر مظاهرات حاشدة وأجواء من الفرحة والاحتشاد الشعبي.

تركيا

أما في تركيا، فقد شهدت مدينة قونيا احتفالات ليلية تميزت بتشغيل الأغاني الفلسطينية والتلويح بالأعلام في شوارع المدينة.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının açıklanmasının ardından Konya'da kutlamalar başladı.#Gazze pic.twitter.com/Pms3KyO35R

— Gagapu ツ (@gagapu0) January 15, 2025

وتجمّع العشرات من الأتراك في هذه الاحتفالات التي عبرت عن الفرح بانتصار المقاومة في غزة، وكذلك تضامن الشعب التركي مع القضية الفلسطينية.

غزة والضفة

ويختلف الوضع كثيرا في قطاع غزة، فرغم أن اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، إلا أن ذلك لم يمنع نزول الآلاف لشوارع القطاع للتعبير عن مظاهر الفرحة التي طال انتظارها لأكثر من عام.

Finally, celebrations fill the streets of Gaza following the ceasefire deal. Everyone is overcome with joy, tears streaming down their faces.

Alhamdhulilaahi ♥️ pic.twitter.com/6JJXGIWmi0 — Maimoon (@mrsays_) January 15, 2025

Celebrations are taking place across Gaza following the news of the ceasefire deal. People are chanting with joy, tears streaming down their faces, and praying to God in gratitude for everything.



Alhamdullah❤️🤲🏻 pic.twitter.com/hEJcgqkhUn

وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مسيرات حاشدة بالآلاف هاتفين بشعارات النصر في رام الله والخليل ونابلس، وأشادت الهتافات بصمود غزة وقادتها، ومنهم رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار، الذي ورد اسمه في الذاكرة بعد اغتياله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

🇵🇸🚨GAZA IS CELEBRATING THE CEASE-FIRE DEAL



Thousands of Gazans rushed the streets to celebrate, people singing, dancing and raising Palestinian flags.



Thank God the war is over.



Source: RIA, N12 pic.twitter.com/W691lpS02Y — AN-94 Reports (@an94reports) January 15, 2025

في نابلس، اكتظت الشوارع بالمحتفلين الذين انطلقوا في مسيرات حاشدة في وسط المدينة، بالإضافة إلى مسيرة مركبات في بلدة عقربا جنوب المدينة.

وفي بلدة حوارة، شهدت المنطقة احتفالات مماثلة، حيث ردد المشاركون هتافات دعم وتأييد للمقاومة الفلسطينية.

وفي رام الله، شهدت الشوارع حشودًا كبيرة من الفلسطينيين الذين هتفوا شعارات من بينها: "يرحم روحك يا سنوار" و"كل بلادي مع حماس"، وتزينت المدينة بمظاهر الفرح التي اختلطت بالتكبيرات.

"يرحم روحك يا ســـــنوار"..



هتافات الفلسطينيين في رام الله، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. pic.twitter.com/ruIqoUc1nM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 15, 2025

كما شهدت قرية دير جرير احتفالات واسعة بمشاركة المئات من أهالي المنطقة، وفي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، شارك المواطنون في مسيرات حاشدة عبروا خلالها عن تضامنهم مع غزة وصمود شعبها.

أما في الخليل، فقد شهدت مدينة يطا جنوب المحافظة أجواء احتفالية مميزة، حيث خرج الفلسطينيون إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بالاتفاق.

ورغم مظاهر الفرح، شهدت مدينة الخليل انتشارًا لقوات أمن السلطة التي قامت بمنع الاحتفالات في بعض الأماكن.

وفي بيت لحم، خرج المواطنون إلى الشوارع رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعم غزة.

وفي القدس، علت أصوات التكبير من مساجد مخيم شعفاط، حيث عبر الفلسطينيون عن فرحتهم بانتصار المقاومة، كما شهدت بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، احتفالات واسعة شارك فيها الأهالي بالتعبير عن دعمهم لصمود غزة وانتصار مقاومتها.

وفي مخيم جنين، الذي يعاني من حصار مستمر منذ 43 يومًا، ارتفعت التكبيرات من المساجد عقب قصف الاحتلال للمخيم والذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، ورغم الظروف الصعبة، خرج الأهالي في مسيرات تعبيرًا عن فرحتهم بالتوصل إلى الاتفاق، معبرين عن دعمهم للمقاومة ولصمود غزة.