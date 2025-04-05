بعد منع عالم فرنسي.. 5 نصائح يجب اتباعها عند تفتيش هاتفك في المطارات الأمريكية

كتب- محمد جعفر:

شهدت الحدود الأمريكية في السنوات الأخيرة تشديدًا متزايدًا في إجراءات التفتيش، وزادت تلك الإجراءات بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة مرة أخرى، حيث باتت السلطات الأمريكية تمتلك صلاحيات واسعة لتفتيش الأجهزة الإلكترونية للمسافرين وتقييم ما إذا كانت المعلومات أو البيانات الموجودة على هواتفهم تحمل سياسات مخالفة لسياسات واشنطن أم لا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالسفر للولايات المتحدة حول الخصوصية والحقوق الرقمية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قامت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بتفتيش نحو 47 ألف جهاز إلكتروني من أصل 420 مليون مسافر عبروا الحدود في عام 2024، ورغم أن هذه النسبة ضئيلة، إلا أن خبراء الخصوصية يحذرون من خطورة هذه الإجراءات، خاصة في ظل التوجهات المتشددة للإدارة الأمريكية.

ويُستشهد في ذلك بحادثة منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة بعد أن اكتشف موظفو الهجرة رسائل نصية تنتقد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على هاتفه، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير الآراء الشخصية والمحادثات الخاصة على قرارات الدخول.

يؤكد التقرير أن الحماية الدستورية للخصوصية تكون أضعف عند الحدود، ما يمنح سلطات الجمارك صلاحية تفتيش الأجهزة دون الحاجة إلى إذن قضائي، ورغم أن المسافرين يمكنهم رفض التفتيش، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى مصادرة أجهزتهم أو تعقيد إجراءات دخولهم.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح عند السفر إلى الولايات المتحدة وذلك بغرض تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المسافرون من تفتيش أجهزتهم والإطلاع على بياناتهم، من بينها:

1- إيقاف تشغيل الأجهزة قبل الوصول إلى الحدود: حيث ينصح الخبراء بإيقاف تشغيل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل السفر، مما يساعد في تشديد التشفير وحماية البيانات.

2- يوصي الخبراء بالتأكد من أن جهازك يتطلب كلمة مرور لفك التشفير أو إلغاء القفل، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Face ID أو بصمة الإصبع لفتح هاتفك، فسيكون من الأسهل على الضابط استخدامها للوصول إلى جهازك.

3- يجب تفعيل التشفير الكامل للجهاز ولحسن الحظ، جميع الإصدارات الحديثة من هواتف iPhone ومعظم هواتف Android مُفعّلة تلقائيًا بتشفير كامل للجهاز، ولكن على بعض أجهزة Android، تأكد أيضًا من تفعيل التشفير من خلال تبويب "الإعدادات المتقدمة" ضمن قائمة "الأمان"، كما يُنصح باختيار كلمة مرور قوية يصعب تخمينها حتى لا يتمكن موظفو الجمارك وحماية الحدود من الوصول إلى جهازك.

4- بالإضافة إلى تشفير أجهزتك، يجب عليك حذف أي نصوص أو تطبيقات أو صور معينة، وأي بيانات قد تكون حساسة أو لا ترغب في أن يراها أي وكيل حكومي، وإذا لم تكن تنوي مسح هاتفك بالكامل، فقد يثير ذلك الشكوك لدى السلطات الأمريكية، فغالبًا ستختار حذف ملفات محددة.

5- بالنسبة لأولئك الذين يسافرون بجهاز مملوك لصاحب العمل أو شخص آخر، قد يحتاجون إلى التأكد من إجراء محادثة معهم قبل السفر للتأكد من أن أجهزتهم محمية بشكل كافٍ.