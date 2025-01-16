اتفاق غزة.. سموتريتش يطالب بإدارة الخلافات الإسرائيلية بـ "نوايا صادقة"

(وكالات)



ِشدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على أهمية السعي لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.



وطالب سموتريتش، بإدارة الخلافات بشأن صفقة تبادل الأسرى بروح من "النوايا الصادقة" والمسؤولية الوطنية، على حد تعبيره، مشددًا على أن أمن إسرائيل يمثل أولوية قصوى.



وفي تصريحاته، أوضح سموتريتش أن الموقف الحالي يتسم بالحساسية، واصفًا هذه الفترة بأنها "أيام مصيرية" تتأرجح بين تطلع الجميع لعودة الأسرى، وبين المخاوف من الثمن "الباهظ" الذي قد يترتب على هذه الصفقة وتأثيراتها المستقبلية على أمن واستقرار إسرائيل.



وأُعلن رسميًا عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وبعد الإعلان صرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على التهدئة وتبادل الأسرى.

وأكد الشيخ محمد، في تصريح رسمي يوم الأربعاء، أن الاتفاق يُعد نقطة تحول إيجابية، معربًا عن أمله في أن يساهم في تقليل التوتر وتحقيق الاستقرار.

ومن المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.







