إعلام عبري: الجانب الإسرائيلي لم يتلق بعد الرد النهائي لحماس حول الصفقة

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بوجود "تقدّم كبير" في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرةً إلى أن المفاوضات تقترب من مراحلها النهائية.



وذكرت القناة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الرد النهائي من حركة حماس بشأن الصفقة، لم يصل بعد إلى الجانب الإسرائيلي.



في غضون ذلك، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالصفقة.