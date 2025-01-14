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نبيه بري يغادر القصر الجمهوري بدون الإدلاء بأي تصريحات

02:38 م الثلاثاء 14 يناير 2025

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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وكالات


غادر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، القصر الجمهوري بدون الإدلاء بأي تصريحات.


ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها قناة "العربية.نت"، فإن كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة بري تعيش صدمة كبيرة جراء عدم تمكنها من الإبقاء على نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة وذهابها إلى القاضي نواف سلام.


كما نقلت المعلومات عن بري، الذي ظهر مستاءًا في اجتماعه مع الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، أنه اكتفى بالقول " ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالأمر الواقع"، على حد تعبيرها.


نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني لبنان
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