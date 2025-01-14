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البرهان: الجيش السوداني سينهي تمرد الدعم السريع

11:21 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

الفريق أول عبدالفتاح البرهان

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(وكالات)


قالت القائد العام لمجلس الانتقال السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوداني سينهي تمرد قوات الدعم السريع ما دامت مصرة على عدم الاستسلام للقوات المسلحة السودانية.

وأضاف البرهان، أن الجيش السوداني مستعد لأي سلام يحفظ للسودان أمنه وكرامته.

يأتي ذلك بعد تصريحات البرهان، أمس الاثنين، التي أكد فيها، رفض الجيش السوداني التفاوض مع الدعم السريع أو تواجدها المستقبلي في السودان.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ثاني أكبر ولاية في السودان، بعد انتصاره على الدعم السريع.

عبدالفتاح البرهان الجيش السوداني قوات الدعم السريع السودان
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