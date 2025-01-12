إيران تعلن عودة مواطنها بعد رفض إيطاليا طلب تسليمه للولايات المتحدة

طهران - (د ب أ)

أعلنت إيران أن مواطنها الذي تم اعتقاله في إيطاليا بناء على طلب من الولايات المتحدة سيعود إلى بلاده خلال ساعات، وذلك بعد شهر من التوترات الدبلوماسية بين روما وواشنطن وطهران.

وذكرت السلطة القضائية الإيرانية في بيان اليوم الأحد، أن احتجاز محمد عابديني نجف آبادي كان نتيجة "سوء تفاهم" وتم حله عبر مفاوضات بين جهازي الاستخبارات الإيراني والإيطالي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طلبت وزارة العدل الإيطالية إنهاء احتجاز عابديني، وأكدت عدم نيتها تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويحمل عابديني أيضا الجنسية السويسرية، وقد ارتبط اعتقاله في ديسمبر الماضي باعتقال الصحفية الإيطالية تشيتشليا سالا في إيران بعد أيام قليلة، والتي أُفرج عنها من سجن إيفين في طهران الأسبوع الماضي.

وذكرت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، أنها بذلت جهودا دبلوماسية واستخباراتية مكثفة لحل قضيتي عابديني وسالا، وناقشت ميلوني الموضوع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال اجتماع في 4 يناير.

ويواجه عابديني اتهامات في الولايات المتحدة بخرق العقوبات وتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني، ما أدى بشكل غير مباشر إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في ضربة بطائرة مسيرة في الأردن عام 2024.