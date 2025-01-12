كيف أصبحت غزة حاضرة في حرائق لوس أنجلوس؟ (فيديو)

وكالات

تعرضت الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، لانتقادات شديدة وموجة غضب عارمة، بعدما شبهت الدمار الذي خلفته حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس حاليًا بآثار الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو لـ كيرتس، الحاصلة على الأوسكار والبالغة من العمر 66 عامًا، وهي تدلي بهذه التصريحات في جلسة صحفية، إذ قالت "لقد ولدت ونشأت في لوس أنجلوس. والمدينة بأكملها تحترق في كل مكان. لقد اختفت مدينة بلسيديس بالكامل، المنطقة بأكملها تبدو للأسف مثل غزة، أو إحدى هذه البلدان التي مزقتها الحرب حيث حدثت أشياء مروعة".

الممثلة الأميركية العالمية جيمي لي كرتيس تشبه حرائق لوس أنجلوس بحرب غزة والمدن التي تدمرت بفعل الحروب وتقول: "هناك أحياء من ضمنهم حيي اختفت بالكامل". pic.twitter.com/NeJeYFg9dF — نحو الحرية (@hureyaksa) January 11, 2025

وانتقد العديد من رواد منصة "إكس" تصريحات كيرتس لمقارنتها بين منطقة لوس أنجلوس الثرية وغزة التي مزقتها الحرب، وكتب أحدهم: "هذه مقارنة فظيعة تمامًا".

وكتب آخر: "أعيش في كاليفورنيا ولن تجدني أقارن بين هذه الحرائق وغزة، كلتا المأساتين ولكن لا يمكن مقارنتهما على الإطلاق".

دعاء المظلوم لايذهب سدى

الله الله يمهل ولا يهمل

فهل يتعظ العقلاء ممن ولاهم اللهم على العباد

الجنود التي يخذل بها الباطل، وينصر بها الحق، ليست مقصورة على نوع معين من السلاح،

بل هي أعم من أن تكون مادية أو معنوية

{وما يعلم جنود ربك إلا هو}#حرائق_كالفورنيا #حرائق_لوس_أنجلوس pic.twitter.com/nmI8APf9pr — ⁦🇵🇸⁩Hamada Saber ⁦🇵🇸⁩ (@HamadaSaber1119) January 11, 2025

ورد آخر قائلًا: "إن هذه المقارنة غير مناسبة وتفتقر إلى الحساسية تجاه التجارب الفعلية لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي مزقتها الحرب".

وفي السياق ذاته، وبينما لا تزال النيران تتمدد في لوس أنجلوس، وتلتهم العديد من منازل الممثلين والنجوم الفارهة، ألمح الممثل الحائز على الأوسكار ميل جيبسون إلى أن أسباب اشتعال النيران تعود إلى ما شبهه بـ"نظريات المؤامرة".

ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlar devam ediyor ⤵️



▪️ Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi



▪️ Yangınların kontrol altına alınmasında az da olsa ilerleme kaydedildi



▪️ Bölgede bu gece başlaması beklenen güçlü rüzgarlar nedeniyle alevlerin tekrar yayılmasından… pic.twitter.com/ZJJXOjJ0bV — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 12, 2025

وقال جيبسون، البالغ من العمر 69 عامًا، والذي تحول منزله الذي قدر ثمنه بأكثر من 14 مليون دولار إلى ركام، في مقابلة تلفزيونية، "يمكنني أن أخترع العديد من النظريات الفظيعة في رأسي، لكن يبدو جليًا أن السبب الرئيس لتمدد النار نقص المياه، فضلًا عن وجود الرياح الشديدة".

More than a dozen people have died in the wildfires burning across Los Angeles, including a 66-year-old who was defending his family home. https://t.co/34VUJKyk7L — PIX11 News (@PIX11News) January 12, 2025

وأضاف أنه من الجنون التفكير بأن مثل تلك الحرائق افتعلت عن قصد ولكن هذا ما حصل، وبالتالي علينا التفكير في الهدف، وتابع متسائلًا: "ماذا يريد هؤلاء.. هل يودون إفراغ الدول.. لا أعرف".

Gazze,Los Angeles



Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! pic.twitter.com/mbUBR66ZtY — Bekir Tiryakii 🇹🇷 (@BekirTiryakii) January 9, 2025

وتعرضت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا خلال الأيام الأخيرة إلى حرائق هائلة، أسفرت عن مقتل نحو 16 شخصًا وتدمير الألاف من المباني، التي قدرتها فرق الإطفاء بأكثر من 5300 منزل في حي باليسيدز منذ يوم الثلاثاء الماضي.