كيف أصبحت غزة حاضرة في حرائق لوس أنجلوس؟ (فيديو)

وكالات

تعرضت الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، لانتقادات شديدة وموجة غضب عارمة، بعدما شبهت الدمار الذي خلفته حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس حاليًا بآثار الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو لـ كيرتس، الحاصلة على الأوسكار والبالغة من العمر 66 عامًا، وهي تدلي بهذه التصريحات في جلسة صحفية، إذ قالت "لقد ولدت ونشأت في لوس أنجلوس. والمدينة بأكملها تحترق في كل مكان. لقد اختفت مدينة بلسيديس بالكامل، المنطقة بأكملها تبدو للأسف مثل غزة، أو إحدى هذه البلدان التي مزقتها الحرب حيث حدثت أشياء مروعة".

وانتقد العديد من رواد منصة "إكس" تصريحات كيرتس لمقارنتها بين منطقة لوس أنجلوس الثرية وغزة التي مزقتها الحرب، وكتب أحدهم: "هذه مقارنة فظيعة تمامًا".

وكتب آخر: "أعيش في كاليفورنيا ولن تجدني أقارن بين هذه الحرائق وغزة، كلتا المأساتين ولكن لا يمكن مقارنتهما على الإطلاق".

ورد آخر قائلًا: "إن هذه المقارنة غير مناسبة وتفتقر إلى الحساسية تجاه التجارب الفعلية لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي مزقتها الحرب".

وفي السياق ذاته، وبينما لا تزال النيران تتمدد في لوس أنجلوس، وتلتهم العديد من منازل الممثلين والنجوم الفارهة، ألمح الممثل الحائز على الأوسكار ميل جيبسون إلى أن أسباب اشتعال النيران تعود إلى ما شبهه بـ"نظريات المؤامرة".

وقال جيبسون، البالغ من العمر 69 عامًا، والذي تحول منزله الذي قدر ثمنه بأكثر من 14 مليون دولار إلى ركام، في مقابلة تلفزيونية، "يمكنني أن أخترع العديد من النظريات الفظيعة في رأسي، لكن يبدو جليًا أن السبب الرئيس لتمدد النار نقص المياه، فضلًا عن وجود الرياح الشديدة".

More than a dozen people have died in the wildfires burning across Los Angeles, including a 66-year-old who was defending his family home. https://t.co/34VUJKyk7L