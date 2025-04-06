دعوات أوروبية لتعليق الحوار مع أردوغان بسبب عمدة إسطنبول

كتب- محمد جعفر:

دعا النائب الألماني مايكل جالر في البرلمان الأوروبي إلى تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحين الإفراج عن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأكد النائب الأوروبي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن استمرار احتجاز إمام أوغلو يتطلب تجميد الاتصالات السياسية بين بروكسل وأنقرة، مشددا على أن ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على الرئيس التركي رجب أردوغان.

وأشار "جالر"، إلى أن تركيا تظل شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في ملفات أساسية مثل الهجرة والأمن والأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يجب أن يمنع تعليق الحوار السياسي مع أردوغان، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الاتصالات البيروقراطية.

بدوره، أيد الناشط الحقوقي الألماني ماكس لوكس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية- التركية، هذا الموقف، معتبرا أن الوقت قد حان لتبني أوروبا موقفا أكثر صرامة تجاه ما وصفه بـ"تسييس القضاء" في تركيا، ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل استمرار الاحتجاجات داخل تركيا رفضا لاعتقال إمام أوغلو، حيث شهدت أنقرة مؤخرا مظاهرة حاشدة نظمها آلاف المحامين تنديدا بما وصفوه بالتعسف الرسمي.

وكانت محكمة تركية قد قررت في 23 مارس الماضي استمرار احتجاز عمدة إسطنبول بتهم تتعلق بالفساد، بينما رفضت طلبا آخر لاعتقاله في قضية ذات صلة بالإرهاب.

يشار إلى أن إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، يواجه اتهامات بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي اتهامات ترفضها المعارضة وتعتبرها مبررات سياسية لإقصاء الخصوم،

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصاعدا في الاحتجاجات، بالتزامن مع استعداد حزب المعارضة لعقد مؤتمر استثنائي في أنقرة يوم الأحد، وسط تحركات أوروبية متواصلة لزيادة الضغط على أنقرة للإفراج عنه.