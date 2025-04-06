بريطانيا.. الجيش يعثر على أجهزة تجسس بحرية روسية في المياه الإقليمية

وكالات

قال مسؤولون عسكريون بريطانيون إن الجيش البريطاني عثر على أجهزة تجسس بحرية روسية في المياه الإقليمية، مشيرين إلى أن وزارة الدفاع تقدر أن موسكو تسعى لمراقبة تحركات الغواصات البريطانية.

وأضاف عسكريون بريطانيون في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، أن الاختراق الروسي قد يشكل تهديدا محتملا للأمن القومي البريطاني.

وفي السياق ذاته أكد مصدر بريطاني رفيع المستوى للصحيفة ذاتها أن الجيش البريطاني قلق من قدرة روسيا على اختراق أو تدمير كابلات عسكرية حيوية في العالم.