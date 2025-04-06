صحيفة بريطانية تحذر مواطنيها من هجوم روسي: أعدوا حقيبة طوارئ تكفي 3 أيام

(وكالات)

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن دعوة عدد من الخبراء للمواطنين في المملكة المتحدة إلى تجهيز أنفسهم لما وصفته بـ"سيناريوهات الطوارئ"، وذلك عبر إعداد حقيبة نجاة تكفي لمدة 72 ساعة، تحسبًا لانقطاع محتمل في التيار الكهربائي أو هجمات على البنية التحتية للطاقة يُشتبه بأن مصدرها روسيا.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن خبراء أمنيين – لم تُسمهم – أن البريطانيين مطالبون اليوم باتباع نهج وقائي، في ظل مخاوف من تخريب محتمل لخطوط أنابيب الغاز، قد يؤدي إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي، خاصة في فصل الشتاء.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الجيش البريطاني العثور على أجهزة استشعار روسية يشتبه في استخدامها للتجسس على الغواصات النووية البريطانية في المياه البريطانية.

وأعلن مسؤولون في البحرية الملكية البريطانية اكتشاف الأجهزة بعد جرف عدد من الأجهزة إلى الشاطئ، في حين تم اكتشاف أجهزة أخرى بواسطة سفن صيد الألغام.

وفي المقابل، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نية بلاده مهاجمة دول الناتو، متهمًا الساسة الغربيين بـ"فبركة تهديدات روسية وهمية" لتضليل الرأي العام وإلهائه عن الأزمات الداخلية. وقال بوتين: "الأشخاص الأذكياء يعرفون أن كل هذا محض أكاذيب".