إعلان

صحيفة بريطانية تحذر مواطنيها من هجوم روسي: أعدوا حقيبة طوارئ تكفي 3 أيام

11:49 ص الأحد 06 أبريل 2025

الجيش البريطاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن دعوة عدد من الخبراء للمواطنين في المملكة المتحدة إلى تجهيز أنفسهم لما وصفته بـ"سيناريوهات الطوارئ"، وذلك عبر إعداد حقيبة نجاة تكفي لمدة 72 ساعة، تحسبًا لانقطاع محتمل في التيار الكهربائي أو هجمات على البنية التحتية للطاقة يُشتبه بأن مصدرها روسيا.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن خبراء أمنيين – لم تُسمهم – أن البريطانيين مطالبون اليوم باتباع نهج وقائي، في ظل مخاوف من تخريب محتمل لخطوط أنابيب الغاز، قد يؤدي إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي، خاصة في فصل الشتاء.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الجيش البريطاني العثور على أجهزة استشعار روسية يشتبه في استخدامها للتجسس على الغواصات النووية البريطانية في المياه البريطانية.

وأعلن مسؤولون في البحرية الملكية البريطانية اكتشاف الأجهزة بعد جرف عدد من الأجهزة إلى الشاطئ، في حين تم اكتشاف أجهزة أخرى بواسطة سفن صيد الألغام.

وفي المقابل، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نية بلاده مهاجمة دول الناتو، متهمًا الساسة الغربيين بـ"فبركة تهديدات روسية وهمية" لتضليل الرأي العام وإلهائه عن الأزمات الداخلية. وقال بوتين: "الأشخاص الأذكياء يعرفون أن كل هذا محض أكاذيب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المملكة المتحدة التيار الكهربائي روسيا الجيش البريطاني فلاديمير بوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار: كسر الـ51 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق