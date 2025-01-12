سويسرا تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بين بوتين وترامب

وكالات



أفادت صحيفة "لوتان"، اليوم الأحد، بأن سويسرا مستعدة لاستضافة لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لوضع حلول للأزمة الأوكرانية، إذا طلبا ذلك.



ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة المعلومات في وزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو، قوله، "بعد القمة في بورجنستوك، تم إبلاغ أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة باستعدادنا لدعم أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام".



لكن أشارت الصحيفة إلى أن بيرن لن تأخذ زمام المبادرة في هذا الأمر، موضحة أن سويسرا هي واحدة من قائمة الدول المستعدة لاستضافة اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي.



و كان ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، وجود استعداد للقاء مع بوتين،قائلًا إنه يحضر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.



ومن جهته صرح الكرملين، أول أمس الجمعة، بأن بوتين مستعدًا للقاء ترامب "دون أي شروط مسبقة"، مضيفًا أن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.



وأحيت عودة دونالد ترامب، الذي سيتولى الإدارة في 20 يناير الجاري، الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنًا باهظًا.