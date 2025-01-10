نتنياهو للحوثيين: ستدفعون ثمنًا باهظًا

وكالات

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة أنصار الله (الحوثيين) بأنهم سيدفعون "ثمنا باهظا لعدوانهم" على إسرائيل.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا تابعة للحوثيين في مناطق الساحل الغربي، وفي عمق اليمن.

وفيما سبق اعترف الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف عسكرية للحوثيين في غرب ووسط اليمن، قائلا إن القصف على اليمن يأتي بسبب هجمات الحوثيين المتكررة ضد إسرائيل.

وقال إن الأهداف التي قُصفت شملت مواقع بنية تحتية عسكرية بمحطة كهرباء حزيز وميناءي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي.