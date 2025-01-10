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"الحرائق الأكثر تدميرًا وإجلاء مئات الآلاف".. ماذا يحدث في لوس أنجلوس؟ (صور- فيديو)

12:35 م الجمعة 10 يناير 2025

الحرائق

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القاهرة- مصراوي

تسببت الحرائق التي تجتاح مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، مع تحذير المسؤولين من أن العدد الحقيقي للقتلى لن يتضح حتى يتمكن المحققون من الوصول بشكل آمن إلى المناطق المتضررة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن،أمس الخميس، إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا، مضيفا: "تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".

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ودمرت الحرائق أحياء بأكملها، مع تدمير ما يصل إلى 10000 مبنى بين حريق باليساديس الساحلي، والذي يعد الآن الأكثر تدميراً على الإطلاق الذي ضرب المقاطعة، وحريق إيتون.

وتقول شبكة سي إن إن الأمريكية، إن السكان سوف يستيقظون على ظروف خطيرة، إذ شكل الهواء الملوث تهديدًا - حتى بالنسبة لأولئك البعيدين عن النيران.

2_11zon_6_11zonتم حث السكان على مغادرة منازلهم وأعمالهم التجارية. هناك ما يقرب من 180 ألف شخص في المقاطعة تحت أوامر الإخلاء، وحوالي 200 ألف شخص آخرين تحت تحذيرات الإخلاء.

واندلع حريق باليساديس ليشمل أكثر من 19 ألف فدان مع احتواء بنسبة 6% اعتبارًا من صباح الجمعة.

كما امتد حريق إيتون سريع الحركة إلى 13 ألف فدان وتم احتواؤه بنسبة 0%، فضلًا عن امتداد حريق هيرست إلى 771 فدانًا على الأقل وتم احتواؤه بنسبة 37%، بينما امتد حريق كينيث الأحدث إلى 1000 فدان وتم احتواؤه بنسبة 35%.

ولا تزال تغذي الحرائق، إذ تتوقع فرق الإطفاء استمرار الرياح والجفاف في تعقيد الجهود حتى الأسبوع المقبل، فإذا كانت سرعة الرياح عالية جدًا، فلن تتمكن طائرات الطوارئ من مساعدة فرق الإطفاء على الأرض.

3_11zon_7_11zonكما اصطدمت طائرة إطفاء جوية بطائرة بدون طيار كانت تحلق في المجال الجوي المحظور فوق حريق باليساديس، ما تسبب في إيقاف مؤقت لجميع الطائرات التي استجابت لحريق باليساديس، حسبما ذكرت صحيفة ذا وور زون.

وتم إرسال 8 طائرات نقل عسكرية من طراز C-130 لدعم جهود مكافحة الحرائق، فضلًا عن أنه سيتم نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا للمساعدة في إنفاذ القانون.

4_11zon_8_11zonبالإضافة إلى أن شبكات الصرف الصحي والكهرباء والنقل تضررت في المقاطعة بشكل كبير، وفي ألتادينا، كانت المكتبة وكنيسة المجتمع من بين المباني المدمرة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إريك سكوت لشبكة سي إن إن، العديد من رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات كانوا يعملون بلا توقف ويحملون ما يصل إلى 100 رطل من المعدات.

وأضاف أنه كان من الصعب للغاية على إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس مكافحة حرائق الغابات التاريخية في حين تواجه بالفعل نقصًا في الموظفين والموارد.

5_11zon_9_11zonوأكد ألبرتو كارفاليو المشرف على منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس، أن عملية التعليم تعطلت، وستظل المدارس مغلقة اليوم، حيث يهدد الدخان وغيره من الملوثات جودة الهواء، وحتى الآن لا يزال التعلم عن بعد مستمرًا في العديد من الجامعات.

وتم فرض حظر تجول في جميع أنحاء مناطق مقاطعة لوس أنجلوس بموجب أوامر الإخلاء من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا كل ليلة بالتوقيت المحلي، إذ تتطلع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللصوص في المناطق التي ضربتها حرائق الغابات.

وسيستمر حظر التجوال حتى يرفع مسؤولو المقاطعة الأمر، ويمنع الحظر الأشخاص من دخول الأماكن العامة في مناطق الإخلاء، باستثناء أولئك الذين يعملون في مكافحة الحرائق أو يسعون للحصول على علاج طبي.

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قد يواجه أي شخص يتم ضبطه وهو ينتهك حظر التجوال غرامات تصل إلى 1000 دولار أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يأتي ذلك بعد أن وافق حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على طلب مساعدة الحرس الوطني من مقاطعة لوس أنجلوس، وحذر: "بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من المجتمعات التي تم إخلاؤها، دعوني أكون واضحًا: لن يتم التسامح مع النهب".

وتم إرسال مئات من أفراد الحرس الوطني لتعزيز قدرة إنفاذ القانون المحلي وتمركزوا في نقاط مراقبة المرور لضمان السلامة، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.

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قالت كاثرين بارغر، مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنه تم القبض على ما لا يقل عن 20 شخصًا في المقاطعة بتهمة النهب أثناء حرائق الغابات.

4_11zon_8_11zonوقالت "لن نسمح باستمرار حدوث ذلك"، ووصفت الناهبين بـ "الانتهازيين"، وأضافت: "لن أقف مكتوفة الأيدي وأسمح بتجربة مؤلمة بالفعل أن تتفاقم".

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وكانت السلطات الأمريكية، قد أمرت أمس الخميس، سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.

وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس: "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونًا أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.

صورة10_4والأربعاء اندلع الحريق في منطقة "هوليوود هيلز" الواقعة على بُعد بضع مئات من الأمتار فقط من جادة "هوليوود بوليفارد" الشهيرة.

الحرائق لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا بايدن
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