"نسف منازل".. قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح الفلسطينية



وكالات

يشهد جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا متواصلًا لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، قذائفها تجاه مدينة رفح الفلسطينية، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة.

وتشهد المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متواصلًا، إذ أن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وسمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح الفلسطينية، إذ أن عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل برفح تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إعلامية، إن القوات الإسرائيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح الفلسطينية.

وفي خان يونس، تشن المدفعة الإسرائيليا قصفا مكثفا يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي المدينة، كما كثفت أيضا الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خان يونس ورفح إطلاق النيران.

في غضون ذلك، دمر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية قي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس.

وهناك دمار كبير في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح، وتدمير جميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية.

أما في وسط القطاع، فقد تم إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرئيلية في المناطق الشمالية لمخيم البريج.

وفي شمال القطاع، أفادت قناة الأقصى الفضائية، أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة صباح اليوم الأحد باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

يأتي إطلاق النار في ظل غارات متواصلة على أحياء بينها الشجاعية والتفاح شرقي المدينة.