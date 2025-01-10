القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي

سو- (أ ب)

أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية قبول استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي في البلاد، بارك جونج جون، والذي واجه استجوابا من جانب الشرطة بشأن اعتراض قواته محاولة سلطت إنفاذ القانون توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول الأسبوع الماضي.

كما أعرب القائم بأعمال الرئيس، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء تشوي سانج-موك، عن أسفه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي أثناء محاولة توقيف يون، ودعا النواب إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإطلاق تحقيق مستقل.

وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.

ومنع جهاز الأمن الرئاسي محاولة سابقة لاحتجاز يون في مقره الرسمي الذي لم يغادره لأسابيع.





