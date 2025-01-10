لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي

12:37 م الجمعة 10 يناير 2025

علم كوريا الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سو- (أ ب)

أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية قبول استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي في البلاد، بارك جونج جون، والذي واجه استجوابا من جانب الشرطة بشأن اعتراض قواته محاولة سلطت إنفاذ القانون توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول الأسبوع الماضي.

كما أعرب القائم بأعمال الرئيس، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء تشوي سانج-موك، عن أسفه بشأن الاشتباكات التي وقعت بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي أثناء محاولة توقيف يون، ودعا النواب إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لإطلاق تحقيق مستقل.

وتعتزم الشرطة ومكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون، في إطار التحقيق المشترك بشأن ما إذا كان إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي يرقى إلى محاولة تمرد.

ومنع جهاز الأمن الرئاسي محاولة سابقة لاحتجاز يون في مقره الرسمي الذي لم يغادره لأسابيع.


كوريا الجنوبية بارك جونج جون رئيس كوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تؤكد وفاة نجل أسير لقى حتفه في غزة

إعلان

إعلان

(صور- فيديو)"الحرائق الأكثر تدميرًا وإجلاء مئات الآلاف".. ماذا يحدث في لوس أنجلوس؟
5 ضحايا و7 مصابين وسط الأنقاض.. الصور الأولى من موقع المنزل المنهار في أسيوط